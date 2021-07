Nächster Borusse verletzt : Bensebaini droht Ausfall zum Pflichtspielstart

Foto: Dirk PŠffgen/Dirk Paeffgen (dirk) 18 Bilder Torhüter üben mit Stroboskop-Brille

Harsewinkel Borussias Trainer Adi Hütter hat im Trainingslager die nächste Hiobsbotschaft erhalten: In der entscheidenden Phase der Saisonvorbereitung muss er auf Ramy Bensebaini verzichten. Ob der Linksverteidiger zum Pflichtspielstart dabei sein kann, ist fraglich.

Die Hiobsbotschaften für Borussias Trainer Adi Hütter häufen sich derzeit im Trainingslager in der Klosterpforte in Harsewinkel. Am Mittwoch wurde zunächst bekannt, dass Lars Stindl einige Tage pausieren muss. Der Kapitän fällt mit einer Außenbandzerrung im Knie aus. Und nun muss Hütter auch noch auf Ramy Bensebaini verzichten. Der Linksverteidiger hatte am Mittwoch das Training abbrechen müssen und den Platz mit einem dick bandagierten Oberschenkel verlassen.

Am Donnerstag gab der Verein die Diagnose bekannt: Bensebaini hat sich eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen. Die voraussichtliche Ausfallzeit wurde nicht näher definiert. „Bis auf Weiteres“, heißt es. Die Offenheit der Formulierung lässt natürlich Interpretationsspielraum, zwei bis drei Wochen dürfte es mindestens dauern, bis Bensebaini wieder spielfit ist.

Klar ist damit: Bensebaini wird auf jeden Fall in der entscheidenden Phase der Vorbereitung fehlen. Ab der kommenden Woche, wenn Hütter erstmals auf alle EM-Fahrer zurückgreifen kann, geht es bei den Borussen um taktische Details. Erst dann kann Hütter sein Vorhaben in Gladbach richtig umsetzen und seine Spielidee verwirklichen. Im Trainingslager ist die Zahl der möglichen Stammspieler, auf die Hütter in der kommenden Saison setzen wird, aufgrund der immer noch sieben EM-Urlauber überschaubar.

Hinzu kommt, dass für Bensebaini keine wirkliche Alternative bereitsteht auf der linken Abwehrseite. Allein der unerfahrene Däne Andreas Poulsen ist im Kader für den Job fest registriert. Ist Bensebainis Verletzung hartnäckiger, ist der Pflichtspielauftakt für den Algerier in Gefahr, bis zum 9. August, wenn das Erstrunden-Pokalspiel beim 1. FC Kaiserslautern ist, wird es vermutlich eng. Und am 13. August steht dann schon der Bundesliga-Auftakt gegen den FC Bayern München an.