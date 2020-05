Borussias Raffael im Interview : „In zwei Jahren wird wahrscheinlich Schluss sein“

Seit sieben Jahren spielt Raffael bei Borussia. Der Brasilianer hat in 199 Pflichtspielen 71 Tore erzielt. Foto: Dirk Päffgen/Dirk Päffgen (dirk)

Mönchengladbach Borussias Brasilianer Raffael spricht über die Corona-Krise als vierfacher Vater, seine Zukunft in Gladbach und sein Karriereende. Ob seine Vorhaben am Niederrhein in die Tat umgesetzt werden können, dürften die nächsten Wochen zeigen.

Raffael gehört zu den absoluten Lieblingen bei Borussia. Ob er aber in der nächsten Saison noch in Gladbach spielt, ist offen. Sein Vertrag läuft nur noch bis Sommer, eine Entscheidung ist aber noch nicht getroffen worden. Über seine Vorstellungen von seiner sportlichen Zukunft, aber auch sein Leben in der Corona-Krise spricht er im Interview.

Raffael, Sie sind vierfacher Vater. Wie ist das in Zeiten, in denen Schulen und Kindergärten geschlossen sind?

Raffael Es gibt positive und negative Seiten. Ich habe in den vergangenen Wochen mehr Zeit mit meinen Kindern verbracht und konnte viel mit ihnen spielen. Das ist positiv. Allerdings wird es den Kindern auch schnell langweilig, wenn es nicht die Möglichkeit gibt, in die Schule oder den Kindergarten gehen zu können. Da hat man dann schon viel zu tun zu Hause.

Es gibt viele junge Väter im Team. Haben die sich Tipps bei Ihnen geholt?

Raffael Ja, wir tauschen uns darüber natürlich auch in der Mannschaft ein bisschen aus – sofern das in Anbetracht der aktuellen Situation möglich ist.

Hat Ihr Spitzname „Papi“, den Sie im Team haben, mit ihrer reichlichen Erfahrung als Papa zu tun? Bevorzugen sie eigentlich den oder hören Sie lieber „Maestro“?

Raffael Ich höre beides gern. In Brasilien nennt man den Vater „Papai“, im Deutschen würde man das als „Papi“ übersetzen. So ist der Name entstanden, natürlich auch, weil ich ein paar mehr Kinder habe. (lacht)

Wie sehr können Sie sich auf den Sport konzentrieren in dieser Zeit?

Raffael Es ist nicht einfach: Man weiß nicht, wann man wieder spielen kann. Man kann in dieser Zeit nur versuchen, sich fit zu halten und zu trainieren. Aber Training ohne ein konkretes Datum als Ziel ist ungewohnt.

Zur Zeit laufen viele Videos mit Spielen aus der Vergangenheit als Ersatz für die fehlende Aktualität. Zuletzt gab es Borussen-Tore gegen die Bayern zu bestaunen, auch Ihre. Schaut man in der Spätphase der Karriere schon öfter mal wehmütig zurück?

Raffael Ich schaue mir solche Videos manchmal an – allerdings unabhängig davon, in welcher Phase meiner Karriere ich mich befinde und ohne Wehmut. Ich schaue dann Clips aus meiner Zeit bei Borussia, aber auch aus meiner Zeit bei Hertha oder beim FC Chiasso, meinem ersten Verein. Es macht Spaß, diese Highlights zu sehen.

Sie haben in dieser Saison nur 113 Minuten gespielt. Reicht Ihnen das zu diesem Zeitpunkt der Karriere oder ist da doch auch Enttäuschung dabei?

Raffael Enttäuscht bin ich nicht. Ich habe in dieser Saison nicht so viel gespielt – aber das gehört dazu. Ich muss mich auf meine Arbeit konzentrieren und darauf, bereit zu sein, für den Moment, wenn ich gebraucht werde.

Warum kamen Sie in dieser Saison zuvor nicht häufiger zum Einsatz?

Raffael Ich war fit und bereit und habe das im Training gezeigt. Das ist das Wichtigste für mich. Am Ende entscheidet der Trainer, wer spielt. Und er hat in der Offensive nun mal viele sehr gute Optionen.

Ein Spiel fehlt zum 200. Borussia-Einsatz…

Raffael 200? Das wusste ich gar nicht…

… und auch nur zwei Tore, um in die Torjäger-Top10 des Vereins einzuziehen. Beides wollen Sie sicherlich erreichen – klappt das?

Raffael Es wäre super, wenn das klappt. Die Torjäger-Statistik kannte ich auch. Ich weiß nicht, wann und wie oft ich spielen werde. Aber ich würde mich sehr freuen, wenn ich diese Marken erreichen könnte.

Halten Sie an Ihrem Plan fest, noch zwei Jahre, bis Sie 36 sind, spielen zu wollen?

Raffael (lacht) Vielleicht auch bis 37. Nein, im Ernst: Ich fühle mich gut und möchte gerne noch zwei Jahre spielen. Ich hatte keine schwere Verletzung in meiner Karriere und verspüre noch die Kraft, weiter zu spielen. Ich denke, zwei Jahre sollten es noch werden. Dann wird aber wahrscheinlich Schluss sein.

Wie groß sehen Sie die Chancen, dass Sie bei Borussia bleiben?

Raffael Es wäre mein Wunsch, dass es so kommt. Im Moment weiß ich nicht, wie es weitergeht und wie Borussia mit mir plant. Ich würde mich freuen, wenn ich bleiben kann.

Was sind die Alternativen? Haben schon andere Klubs angefragt? Wenn ja, welche?

Raffael Natürlich gibt es hier und dort mal Kontakt. Bis jetzt gab es aber kein konkretes Angebot von einem anderen Verein.

Sie haben ein Haus in Jüchen. Würden Sie dann überhaupt umziehen wollen für einen neuen Verein?

Raffael Das ist eine schwierige Frage. Unser Plan ist es eigentlich, in Jüchen zu bleiben. Wenn das mit meinem Job aber nicht vereinbar sein sollte, müssen wir einen Umzug natürlich in Betracht ziehen.

Sie haben mittlerweile einen deutschen Pass. Was schätzen Sie so sehr an diesem Land, und werden Sie für immer in Deutschland bleiben?

Raffael Meine Familie und ich wollen für immer in Deutschland bleiben, das ist unser Plan. Unsere vier Kinder sind hier geboren, meine Frau und ich fühlen uns total wohl in Deutschland. Außer dem Wetter gefällt uns hier alles. (lacht)

Wie wichtig ist Geld zu diesem Zeitpunkt Ihrer Karriere noch? Zumindest bei einem neuen Borussia-Vertrag müssten Sie wohl auf Teile verzichten?

Raffael Geld war für mich nie das Wichtigste. Ich hatte in meiner Karriere viele Möglichkeiten, bei anderen Vereinen mehr Geld zu verdienen. Das Wichtigste ist für mich, dass meine Familie und ich uns wohl fühlen.

Sie und die gesamte Mannschaft verzichten jetzt schon in Teilen auf ihr Gehalt. Warum war sich ausgerechnet Borussia so schnell einig, auf diese Art und Weise helfen zu wollen?

Raffael Weil wir eine geile Mannschaft sind. (lacht) Wir haben alle sehr schnell die allgemeine Situation und die Situation vom Verein verstanden, und was die aktuelle Lage möglicherweise für die anderen Mitarbeiter bedeuten könnte.

Sie sind für einen Fußballer des älteren Semesters recht aktiv in den sozialen Netzwerken. Wie wichtig ist das für Sie?

Raffael Ich bin sonst eher jemand, der sich in der Öffentlichkeit sehr zurückhält. Viele haben mir aber gesagt, dass es wichtig ist. Deswegen bin ich jetzt etwas aktiver in den sozialen Netzwerken und es macht auch richtig Spaß.

Auf einigen Videos sieht man, dass Ihr beiden Söhne sehr talentiert sind mit dem Ball. Wachsen da neue „Maestros“ heran?