Neue Optionen für Trainer Rose : Vier Borussen feiern Comeback gegen Krefeld

Raffael ist zurück. Beim 1:1 im Testspiel gegen den KFC Uerdingen kam der „Maestro“ in den ersten 45 Minuten zum Einsatz. Foto: Dirk Päffgen/Dirk Päffgen (dirk)

Mönchengladbach Raffael, Fabian Johnson, Tobias Strobl und Ibrahima Traoré spielten beim 1:1 gegen den KFC Uerdingen erstmals wieder für Borussia. Das gibt Trainer Marco Rose neue Optionen.

Raffael nahm Maß. Doch es fehlte ein Stück. Der Ball flog über die Querlatte des Tores des KFC Uerdingen und prallte an den Fangzaun. 0:0 stand es zu diesem Zeitpunkt im Trainingsspiel der Borussen gegen den Drittligisten, das 1:1 endete. 36 Minuten waren gespielt, als Raffael die beste Chance seines Teams vor der Pause hatte, neun Minuten später hatte der „Maestro“ Feierabend. Eine Halbzeit lang spielte er den Zehner im 4-2-3-1-System der Borussen, dann wurde er abgelöst von Lars Stindl. Für Raffael war es der erste Einsatz seit dem 28. September, als er beim 3:0-Sieg bei 1899 Hoffenheim in den letzten vier Minuten zum Einsatz kam. Insgesamt kommt der Brasilianer in dieser Saison erst auf 107 Einsatzminuten. Er muss seinen Platz im Fußball-Ansatz von Trainer Marco Rose noch finden.