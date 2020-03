Platz elf der Gladbach-Torjäger : Schafft es Raffael noch in Borussias Top 10?

Der bislang letzte Torjubel des Brasilianers im Trikot der Borussen: Am 13. April 2019 erzielte Raffael den entscheidenden Treffer beim 1:0-Sieg bei Hannover 96. Foto: dpa/Peter Steffen

Mönchengladbach 71 Tore hat Raffael bislang für Borussia erzielt. Zwei Treffer fehlen ihm, um einer der besten zehn Schützen des Klubs zu werden. Eine wichtige Rolle spielt auch die Entscheidung um seinen auslaufenden Vertrag.

Es wird enorm viele Gladbacher geben, die sich eine Szenerie wünschen, wie es sie zuletzt am 13. April 2019 gab. Beim Spiel bei Hannover 96 schoss Raffael das entscheidende Tor zum 1:0 für Borussia. Es war der bislang letzte Treffer des Brasilianers, der noch immer einer der größten Lieblinge der Anhänger des Vereins ist. Dieses Erfolgserlebnis vor nicht ganz einem Jahr war das 71. in einem Pflichtspiel für Raffael als Borusse. Seit 2013 ist der 34-Jährige schon Gladbacher, hat seitdem 199 Pflichtspiele bestritten.

Geht man davon aus, dass die Bundesliga in einigen Wochen wieder den Spielbetrieb aufnehmen kann nach der durch die Corona-Krise notwendigen Pause, so dürfte das 200er-Jubiläum für Raffael bald danach passieren. Zwar kam er unter Marco Rose erst sechsmal in dieser Liga-Saison zum Einsatz für insgesamt 49 Minuten, doch dieses 200. Spiel als Borusse dürfte der Trainer keinesfalls verhindern.

Was aber noch ein größerer Anreiz für Raffael sein dürfte, ist, dass er in Sachen Toreschießen ganz nah an der Elite des Klubs ist. Aktuell ist der Brasilianer Elfter in der Rangliste der erfolgreichsten Goalgetter des Klubs mit seinen 71 Treffern. Zwei Tore fehlen ihm noch, um Ulrich Kohn einzuholen. Doch es muss die Frage gestellt werden: Reicht es für Raffael noch für Borussias Top 10?

Der Vertrag des Kult-Gladbachers läuft im Sommer aus, Gespräche über eine Verlängerung hat es bis vor wenigen Wochen, als unsere Redaktion Raffael das letzte Mal auf dieses Thema angesprochen hat, noch nicht gegeben. Doch diese Entscheidung ist eine, die nicht leicht zu treffen ist.

Rein sportlich hat Raffael nicht mehr den ganz großen Stellenwert. Er ist zwar jemand, der in den letzten Minuten eines Spiels immer noch für besondere Momente sorgen kann – gegen Bayern hat er die Aktion zum Elfmeter, der das 2:1 brachte, mit seiner Klasse eingeleitet –, doch für mehr reicht es wohl nicht mehr. Dem gegenüber steht jedoch die Wirkung, die Raffael noch immer in der Kabine und bei den Zuschauern auslöst.

Der älteste Spieler im Kader der Borussen genießt noch immer allergrößten Respekt bei seinen Kollegen, dem Trainerteam und allen Mitarbeitern im Verein. Für Gladbachs größtes Talent Famana Quizera ist er das große Vorbild, Raffael ist für ihn eine riesige Stütze auf dem Weg in die Profi-Mannschaft.

Fakt ist, dass der Brasilianer noch zwei Jahre weitermachen möchte, im Alter von 36 Jahren möchte Raffael, so ist zumindest sein Plan, die Karriere beenden. Will Borussia seinen Vertrag nicht verlängern, würde er sich einen neuen Klub suchen. Am liebsten will Raffael aber in Gladbach bleiben, er baut mit seiner Familie aktuell ein Haus im etwa zehn Kilometer von Mönchengladbach entfernten Jüchen.

Sollte sich Borussia auch dazu entschließen, wäre nicht nur die Chance größer, dass es Raffael noch in die Top 10 der besten Torschützen der Klub-Historie schafft, sondern er könnte richtig Geschichte schreiben. In der Schlussphase der Saison 2020/21 würde Raffael mit einem Torerfolg zum ältesten Torschützen der Borussen aufsteigen. Aktuell hält Oliver Neuville mit einem Treffer im Alter von 35 Jahren, 9 Monaten und 21 Tagen diesen Rekord. Raffael erreicht dieses Alter mit dem Start der Rückrunde der nächsten Spielzeit, sofern sich der Spielplan aufgrund der Corona-Problematik nicht verschiebt.