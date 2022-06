Raffaels Rückkehr : Der „Maestro“ spielt wieder mit der Borussia-Raute

Mönchengladbach Der Brasilianer Raffael wird am Dienstagabend erstmals nach zwei Jahren wieder im Gladbach-Trikot auflaufen. Bei seinem Comeback nach fast auf den Tag genau zwei Jahren ist Victoria Mennrath der Gegner.

„Wir wollten auf jeden Fall das Spiel in Mennrath nachholen, für uns sind es ja sozusagen Heimspiele, wenn wir in Gladbach antreten“, sagte Jörg Jung, neben Karlheinz Pflipsen und Peter Wynhoff Geschäftsführer der Weisweiler Elf. Wynhoff rekrutierte nun Raffael, nachdem dessen Landsmann Chiquinho den Kontakt hergestellt hatte.

Raffael prägte das Gladbacher Spiel in den sieben Jahren, die er für Borussia spielte. 201 Einsätze kamen zusammen, der letzte beim 2:1 gegen Hertha BSC fand am 27. Juni 2020 statt. Fast auf den Tag genau zwei Jahre später wird er nun wieder das Gladbach-Trikot tragen.

Aber Oliver Neuville wird an seiner Seite stürmen und Raffael trifft einen wieder, mit dem er von 2013 bis 2015 in Gladbach zusammenspielte: Filip Daems, der in Mennrath ebenfalls zum Kader der Weisweiler Elf gehören wird. Das „vereinslos“ bleibt Raffael bis auf Weiteres erhalten. Doch ab Dienstag ist klar: Der „Maestro“ ist auch nach seinem Abgang in Gladbach Borusse geblieben.