Verletzt und ungeklärte Zukunft : Raffael droht bei Borussia der Abschieds-GAU

Für Raffael könnte nach sieben Jahren bei Borussia im Sommer Schluss sein. Sein Vertrag läuft in wenigen Tagen aus. Foto: AP/Martin Meissner

Mönchengladbach Die Zukunft von Raffael ist nach wie vor ungeklärt. Muss er Borussia im Sommer verlassen, könnte es passieren, dass er das ohne letzten Einsatz machen muss. Das wäre ein unrühmliches Ende nach seiner erfolgreichen Zeit in Gladbach.

Dass sich Raffael in diesen Wochen auf seiner Abschiedstour bei Borussia befindet, befürchten die vielen Gladbacher Anhänger, die den Brasilianer als ihren Liebling auserkoren haben. Eine Entscheidung darüber, ob sein in weniger als zwei Wochen, am 30. Juni, auslaufender Vertrag verlängert wird, ist noch nicht gefallen, zumindest hat der Klub weder Raffael noch der Öffentlichkeit bisher eine solche mitgeteilt. „Die letzte offene Personalie hinsichtlich einer Vertragsverlängerung ist Raffael. Da befinden wir uns in Gesprächen und müssen schauen, was in Zukunft die beste Lösung für beide Seiten ist“, sagte Max Eberl kürzlich, nachdem er mitteilte, dass Tobias Strobl zum FC Augsburg wechseln will und der Vertrag von Fabian Johnson nicht verlängert wird. Oscar Wendt unterschrieb kurz zuvor einen neuen Einjahreskontrakt.

Für alle Seiten wäre es eine schmerzhafte Angelegenheit, wenn sich die Wege im Sommer trennen, doch der Ablauf könnte unter Umständen zum Abschieds-GAU werden. Denn nach wie vor plagt Raffael eine Blessur am Fuß, weshalb er gegen Wolfsburg passen musste. „Bei ‚Papi‘ muss man sehen, er hat seinen ersten Versuch wieder abgebrochen“, sagte Trainer Marco Rose nach dem 3:0-Sieg.

Es ist also zu befürchten, dass Raffael wie Marcus Thuram, der aufgrund einer Verletzung am Sprunggelenk sicher ausfallen wird, und wohl auch Alassane Plea in den letzten beiden Spielen dieser Saison nicht mehr eingreifen kann. Und sollten beide Szenarien – Borussia verlängert nicht mit Raffael und er fällt in Paderborn und gegen Hertha BSC aus – eintreffen, wäre das der schlimmstmögliche Abgang, insbesondere bei einem Spieler, der eine derart große Bedeutung im und um den gesamten Klub hat.

Info Raffaels Ligaeinsätze in dieser Saison 1. Spieltag: Schalke 13 Minuten 3. Spieltag: Leipzig 16 Minuten 5. Spieltag: Fortuna 11 Minuten 6. Spieltag: Hoffenheim 4 Minuten 14. Spieltag: Bayern 5 Minuten 23. Spieltag: H’heim 1 Minute 30. Spieltag: Freiburg 9 Minuten

Raffael selbst hat in beiden Fällen noch nicht aufgegeben. Seinen Vertrag möchte er nach wie vor verlängern und seinem Fuß geht es wieder besser. Der Brasilianer hofft, beim letzten Saisonspiel gegen seinen Ex-Klub Hertha BSC, für den er von 2007 bis 2012 spielte, wieder dabei sein zu können. Ob das klappt, ist aber fraglich.

Beim 0:1 in Freiburg kam Raffael nach aktuellem Stand letztmals zum Einsatz. Es war sein 200. Pflichtspiel im Trikot der Borussen, da hat der Brasilianer nochmal Geschichte schreiben können. In diesen Partien sind ihm 71 Tore und 35 Vorlagen gelungen, wobei die ersten drei von bislang sieben Spielzeiten herausragten. Nach seinem Wechsel von Schalke 04 kam er in der Saison 2013/14 in 34 Bundesligaspielen auf 14 Treffer und acht Assists, in der folgenden Spielzeit zwölf Tore und zwei Vorlagen, 2015/16 machte Raffael dann das Zweistellig-Triple perfekt und traf 13-mal, legte dazu mit zehn Assists seine Saisonbestleistung hin, seit er 2007 in die Bundesliga wechselte.