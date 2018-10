Borussia Mönchengladbach: Raffael absolviert weiter Einzeltraining

Mönchengladbach Borussias Raffael ist immer noch verletzt. Bisher muss er sich im Training mit Laufen, Kräftigungsübungen und ein wenig Ballspielen begnügen. Immerhin kann er danach noch mit ein paar Kindern kicken.

Die sehen zunächst das, was alle anderen seit Wochen sehen, wenn sie Raffael sehen: Der seit dem Testspiel gegen den VfL Bochum Anfang September an der linken Wade lädierte Gladbacher läuft um den Trainingsplatz herum, auf dem seine Mitspieler bereits seit 10 Uhr arbeiten. Nach Dehn- und Aufwärmübungen sind die 15 Feldspieler – im Vergleich zum Vortag ist Michael Cuisance von seinem Einsatz mit der französischen U20 zurück und im Gegensatz zu den anderen Anfang der Woche aktiven Nationalspielern wieder mit dabei – mittlerweile bei einem Spiel auf zwei Tore angekommen. Raffaels Blick ist sehnsüchtig, als er an ihnen vorbeiläuft. Als ein Ball am Tor vorbeigeht, unterbricht er seinen Lauf, wartet, bis die Kugel bei ihm ist und schießt sie zurück. Eine eher unzureichende Befriedigung der Sehnsucht nach dem Spielgerät.