Borussia-Quiz : Zehn Fragen zur abgelaufenen Saison der Gladbacher

Mönchengladbach Für Borussia war es eine denkwürdige Saison, zum dritten Mal hat sie den Einzug in die Champions League geschafft. Aber wie viel wissen Sie noch über diese Spielzeit. In unserem Quiz testen wir Sie.

Vor genau einer Woche hat Borussia das ganz große Ziel erreicht. In der nächsten Saison wird sie in der Champions League antreten, nachdem sie im letzten Saisonspiel Hertha BSC (2:1) geschlagen hat. Platz vier hatte der Verein damit eingetütet, doch es gab Momente in der Schlussphase, als dieser Rang unter den Top 4 in Gefahr war. Wissen Sie noch, wie häufig Gladbach insgesamt in dieser Saison auf einem Nicht-Champions-League-Platz war?

Im Laufe dieser Saison hat Patrick Herrmann einen ewigen Rekord in der Bundesliga aufgestellt. Er ist der Spieler, der am häufigsten im Oberhaus ausgewechselt wurde. Doch war er auch der Akteur, der in dieser Saison in Gladbach am häufigsten vorzeitig vom Feld musste? Und welcher Spieler kam eigentlich am meisten von der Bank zum Einsatz? Ein Erfolg der Borussen war übrigens auch, dass Sportdirektor Max Eberl eine Reihe von Verträgen verlängern konnte, gerade im Herbst war er sehr produktiv – wie viele Spieler haben einen neuen Kontrakt unterschrieben im Laufe der Saison?