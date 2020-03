Zehn Fragen zu Gladbach gegen Dortmund : Das Quiz zum Borussia-Duell

Nico Elvedi (links) verlor bislang all seine Spiele mit Gladbach gegen Borussia Dortmund. Foto: AP/Martin Meissner

Mönchengladbach Das Duell der Borussia-Klubs aus Gladbach und Dortmund hat schon viele Geschichten erzählt, am Samstag könnte es eine neue geben. Testen Sie Ihr Wissen über das Aufeinandertreffen der beiden Traditionsklubs.

Als das Team von Marco Rose in der Hinrunde acht Spieltage lang Tabellenführer war, gab es den Running Gag in den sozialen Medien, dass Babys, die ab dem 6. Oktober geboren sind, keinen anderen Tabellenführer als Borussia Mönchengladbach kennen. Am 15. Dezember verlor Gladbach die Spitzenposition nach dem 1:2 in Wolfsburg, das älteste Baby, das also diesen Kenntnisstand hatte, war als zwei Monate und neun Tage alt. Wenn es um Siege gegen Borussia Dortmund gehen würde, hätte dieser Satz weit größere Ausmaße, da hieße er „Babys, die ab dem 12. April 2015 geboren sind, haben noch nie einen Gladbacher Sieg gegen den BVB erlebt“. Einen Tag vorher gab es ein 3:1, diese Babys wären bereits Kinder, vier Jahre, zehn Monate und drei Wochen alt (Stand 04.03.2020).

Doch es gibt tatsächlich einige Borussen, die diesen Erfolg miterlebt haben, schließlich ist Gladbach auch der Bundesliga-Verein mit den Spielern, die im Schnitt am längsten schon in ihren Klubs aktiv sind. Tony Jantschke und Patrick Herrmann waren an diesem Tag zum Beispiel dabei, sie standen beide in der Startelf. Aber wie viele Borussen, die an diesem Tag den BVB bezwangen, stehen wohl insgesamt noch heute im Gladbacher Kader?

In unserem Quiz zum Borussia-Duell, das am kommenden Samstag um 18.30 Uhr angepfiffen wird, testen wir Ihr Wissen mit dieser und neun weiteren Fragen. Kommen Sie darauf, zum wievielten Male Gladbach und der BVB in der Bundesliga aufeinandertreffen? Und wer war in Dortmund Trainer, als die Fohlenelf 1978 12:0 gewann am letzten Spieltag der Saison? Jupp Heynckes erzielte damals fünf Tore – macht ihn das auch zum Top-Torschützen der niederrheinischen Borussia in diesem Traditionsduell gegen die westfälische? Testen Sie nun Ihr Wissen zum Spiel Gladbach gegen den BVB!