Testen Sie Ihr Wissen : Das große Quiz zu Borussias Niederländern

Mönchengladbach Erinnern Sie sich an die Niederländer, die bislang für Borussia gespielt haben? Wir haben zwölf Fragen zur Gladbach-Vergangenheit von Roel Brouwers, Luuk de Jong und diversen Landsleuten.

Am Freitagabend um 19 Uhr bestreitet Borussia Mönchengladbach das letzte Testspiel der Vorbereitung bei VVV Venlo. Wir nehmen das Spiel direkt hinter der Grenze in den Niederlanden zum Anlass, um auf die Niederländer, die bisher für Borussia gespielt haben, zu blicken.

Zwischen dem Borussia-Park und dem Stadion De Koel in Venlo liegen nur etwas mehr als 30 Kilometer. Sechs Spieler sind in der Vergangenheit von Gladbach nach Venlo gewechselt, darunter neben Norbert Ringels, der mit Borussia zweimal Deutscher Meister und Uefa-Cup-Sieger wurde, auch Patrick Paauwe und Marcel Meeuwis.

Sicherlich erinnern Sie sich an Roel Brouwers, der 2007 vom SC Paderborn an den Niederrhein wechselte. Neun Jahre spielte Brouwers insgesamt für den VfL, erlebte vom Wiederaufstieg über die Relegation bis zum Einzug in die Champions League alles mit. Er hat die meisten Einsätze aller Niederländer für Borussia absolviert. Doch wie viele waren es genau? Und wie heißt der Klub, zu dem Brouwers nach seiner Zeit in Gladbach wechselte?