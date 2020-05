Gladbach-Quiz : Testen Sie Ihr Wissen über den Borussia-Park

Mönchengladbach Seit knapp 16 Jahren pilgern die Gladbacher Fans nun schon in den Borussia-Park. Doch wie gut kennen Sie sich mit der Heimspielstätte der Fohlenelf aus? Testen Sie Ihr Wissen in unserem Quiz.

Über 70 Jahre lang trug Borussia Mönchengladbach seine Heimspiele am Bökelberg aus. Zum letzten Mal war das Stadion im Mai 2004 Schauplatz eines Bundesliga-Spiels. Mit einem 3:1-Sieg gegen 1860 München verabschiedete sich Borussia vom legendären Stadion. Vor allem Arie van Lent wird wohl für immer mit diesem Spiel in Verbindung bleiben. Der Angreifer durfte sich als letzter Torschütze am Bökelberg feiern lassen. Doch wer erzielte das vorletzte Tor?

Wenige Monate nach dem Erfolg gegen 1860 war der Bökelberg, der mittlerweile abgerissen wurde, endgültig Geschichte – die Gladbacher traten erstmals zu einer Bundesliga-Partie im Borussia-Park an. Mehr als 50.000 Zuschauer strömten ins neue Stadion. Wissen Sie, welcher Gegner im ersten Spiel zu Gast war? In beiden Partien stand übrigens derselbe Trainer an der Seitenlinie. Wer trainierte damals die Fohlenelf? In unserem Quiz müssen Sie solche und ähnliche Fragen zu diesem Thema beantworten.