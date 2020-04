Borussia-Quiz : Welche Gladbacher stecken hinter diesen Fakten?

Mönchengladbach Mit Platz vier in der bisherigen Saison hat Borussia eine erfolgreiche Mannschaft beisammen. Mit Einzelspielern, die ihre ganz persönlichen Geschichten bis hierher geschrieben haben. Erkennen Sie sie anhand von drei Fakten?

Vor Kurzem hat das Portal transfermarkt.de seine Marktwerte an die aktuelle Situation angepasst, Borussia ist mit einem Verlust von 20,2 Prozent der größte Verlierer in der Bundesliga. Dennoch hat sich Gladbach in den vergangenen Jahren einen Kader aufgebaut, der gespickt ist mit Spielern, die zum großen Teil national und international ein hohes Renommee haben. Fast alle Spieler sind bekannt und geben auch einiges von sich preis, nicht nur sportlich auf dem Feld, sondern auch privat in den sozialen Medien. Doch nicht alle Borussen sind auf Instagram und Co. aktiv unterwegs. Wissen Sie, wer keinen Account auf „Insta“ hat? Dieser Spieler ist übrigens Verteidiger bei Borussia und hat einen Hund namens Toni.