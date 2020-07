Borussia-Quiz : Zehn Fragen zu Gladbach-Trainer Marco Rose

Mönchengladbach Seit einem Jahr ist Marco Rose Trainer der Borussen. Testen Sie in unserem Quiz Ihr Wissen über den 43-Jährigen, der 2019 von RB Salzburg an den Niederrhein kam und sofort die Champions League erreichte.

Von Sportdirektor Max Eberl ist Marco Rose nach dem Einzug in die Champions League zum Mitarbeiter der Saison gekürt worden. Borussias Trainer hat in seinem ersten Jahr gleich das eingehalten, was sich sein Vorgesetzter von ihm versprochen hat. Auch die Gladbacher Fans haben Rose schnell ins Herz geschlossen, er kommt bei den Menschen am Niederrhein äußerst gut an. Von RB Salzburg kam Rose zu Borussia, doch welchen Verein in Leipzig trainierte er, bevor er nach Österreich ging? Davor war er bereits Co-Trainer in Mainz – wer war sein Chef-Coach?