Borussia-Quiz : Wie gut kennen Sie Gladbachs Legenden der 70er?

Mönchengladbach Berti Vogts, Günter Netzer, Allan Simonsen und Jupp Heynckes erhielten bei unserer Umfrage, welche Spieler in Gladbachs beste Elf gehören, die meisten Stimmen. Testen Sie Ihr Wissen über Borussias Legenden der 70er.

Unsere Leser haben in den vergangenen Tagen die beste Elf der Borussen seit dem ersten Meistertitel im Jahr 1970 zusammengestellt. Die vier Gladbach-Legenden der 70er, Berti Vogts, Günter Netzer, Allan Simonsen und Jupp Heynckes waren dabei die Spieler, die mit Abstand die meisten Stimmen erhalten kann. Trotz aller Erfolge nach dieser Ära sind es noch immer diese Männer, die das Bild der Borussia am meisten prägen und auch heute noch den größten Eindruck bei den Fans machen. Nun testen wir Ihr Wissen über diese vier der größten Gladbacher aller Zeiten.

Was denken Sie, wer der älteste und wer der jüngste dieser vier Legenden der Borussen-Geschichte ist? Wer aus dem Quartett Vogts, Netzer, Simonsen, Heynckes hat in seiner Karriere die meisten Klub-Titel (muss nicht bei Borussia sein) gewonnen? Und wer hat wohl den besten Punkteschnitt in Gladbach in der Bundesliga?