Borussia-Quiz : Zehn Fragen zu den Spitznamen der (Ex-)Gladbacher

Mönchengladbach Seit Jahrzehnten bringt Borussia große Namen des Fußballs hervor. Doch wie gut kennen Sie sich mit den Spitznamen der ehemaligen und heutigen Borussen aus? Testen Sie Ihr Wissen in unserem Quiz.

In der Corona-Zwangspause gab es viele Gelegenheiten, um in Borussias Vergangenheit zu schwelgen. Der erste Meistertitel 1970 hat sich zum 50. Mal gejährt und unsere Redaktion hat nach der besten Elf der Gladbacher seit diesem Erfolg geforscht. Es war die Zeit, in der der Blick nicht ganz so konzentriert auf der Mannschaft von Trainer Marco Rose lag, sondern mehr auf den Teams aus früheren Zeiten. Auf den Herren Vogts und Co., natürlich auch auf Günter Netzer, dem „King vom Bökelberg“, wie er in Gladbach genannt wurde. In Spanien hatte der damalige Weltstar jedoch einen anderen Spitznamen – wissen Sie, wie die Fans von Real Madrid Netzer, der von 1973 bis 1976 bei den Königlichen spielte, genannt wurde?