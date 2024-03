Heimbilanz, Gegentore, Punkte Wie Borussias desaströse Zahlen einzuordnen sind

Doch eine Heim-Macht ist Gladbach in dieser Saison nicht. Nur 19 von möglichen 42 Punkten wurden geholt. In der Vergangenheit war es unter anderem Borussias Stärke, die Großen der Liga regelmäßig zu Hause zu ärgern. Ein wirklicher Achtungserfolg ist Trainer Gerardo Seoane und seinem Team nur einer geglückt: das 3:1 zum Jahresauftakt gegen den VfB Stuttgart. In der vergangenen Saison hatte Gladbach zum gleichen Saisonzeitpunkt aus 14 Heimspielen 27 Punkte geholt, am Ende gab es zehn Siege und nur vier Niederlagen.