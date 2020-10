Zum 120. Geburtstag : Borussia verkauft weiteres Sondertrikot

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach präsentiert anlässlich des 120-jährigen Vereinsbestehens ein neues Sondertrikot. Erste Bilderschnipsel dazu hat der Klub bereits veröffentlicht. Das Shirt soll streng limitiert sein.

Auf dem Instagram-Kanal des Klubs ist am Freitag eine erste Grafik erschienen, die einzelne Ausschnitte des Trikots zeigt. Nach Informationen unserer Redaktion soll der Verkauf an diesem Wochenende starten. Fans müssen dann 120 Euro bezahlen, wenn sie eines der Shirts ergattern möchten. Dafür ist die Stückzahl streng limitiert. Nur 1900 Trikots sollen - in Anlehnung an Borussias Gründungsjahr - über den Verein in den Verkauf gehen, eine weitere limitierte Anzahl über Puma.