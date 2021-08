Thesen der Fohlenfutter-Reporter : Welche Borussia-Serie reißt, wer seine Torquote steigert und welche Marke geknackt wird

Interaktiv Mönchengladbach Vor dem Bundesliga-Start geben unsere Reporter einige Prognosen zu Borussias Saisonverlauf ab: Wer wird herausstechen und welche Bilanz wird verbessert? Ein paar der Thesen sind gewagt, erste Antworten dürfte es im Laufe der Hinrunde geben.

Von Hannah Gobrecht

Kein Eigengewächs schafft den Durchbruch Gerade mit Blick auf die fehlende Dreifachbelastung wird es in der kommenden Saison erneut keinem Spieler aus der eigenen Jugend gelingen, sich bei den Profis zu etablieren. Selbst wenn arrivierte Kräfte ausfallen, wird Adi Hütter nicht auf ein Borussia-Talent aus dem Fohlenstall zurückgreifen. Die 18-jährigen Joe Scally und Luca Netz werden auf Einsätze gekommen, zählen aber nicht zu den Eigengewächsen.

Borussia holt mehr Punkte gegen die Kleinen 28 Punkte hat Gladbach in der vergangenen Saison in den 18 Partien gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte geholt. Das ergibt einen schwachen Schnitt von 1,55 Punkten pro Spiel. Dazu gab es gegen Hoffenheim, Mainz, Köln und Stuttgart, das im Endspurt noch auf den neunten Platz gesprungen ist, Heim-Niederlagen. Mit den zurückgekehrten Fans wird die Bilanz im eigenen Stadion wieder besser.

Borussia gewinnt beide Derbys Zu den Spielen, die Borussia zu Hause wieder gewinnen wird, zählt auch das Heimderby gegen den 1. FC Köln. Zwar konnten die Kölner im vergangenen Februar in Gladbach siegen, zweimal hintereinander wird das aber nicht passieren. Das Auswärtsspiel Ende November wird Adi Hütters erstes Rheinderby. Die Bedeutung der Partie wird er kennen.

Von Thomas Grulke

Neuhaus steigert wie in jeder Saison seine Torquote Erst drei, dann vier, in der Vorsaison sechs Ligatore: Florian Neuhaus ist bei Borussia von Jahr zu Jahr torgefährlicher geworden. Und er wird auch in der neuen Saison seine Ausbeute verbessern. Denn Neuhaus versteht es, aus dem defensiven Mittelfeld im richtigen Moment den Weg Richtung Strafraum zu suchen, sein Abschluss ist präzise. Und dass noch Luft nach oben ist, hat die deutlich schlechtere Rückrunde zuletzt gezeigt.

Borussia wird in der kommenden Saison eine positive Auswärtsbilanz haben Das abschließende 4:2 in Bremen konnte die negative Gesamtbilanz auf fremden Plätzen nicht mehr abwenden: Vergangene Saison verzeichnete Borussia nur fünf Auswärtssiege, dafür aber sechs Niederlagen. Jetzt wird es wieder mehr Grund zum Jubeln geben. Die dafür nötige Torausbeute gab es im Vorjahr schon: 32 Treffer in 17 Spielen. Mehr Stabilität in der Defensive wird dafür sorgen, dass vermeidbare Punktverluste nun deutlich seltener vorkommen.

Borussia knackt 2021/22 die Marke von 750 Bundesligasiegen 16 Siege fehlen den Gladbachern in der Liga noch, um diese besondere Marke zu erreichen, die bislang erst vier andere Vereine übersprungen haben. Bis zum Ende der Saison wird das auch Borussia gelingen. Die Mannschaft, in der weiterhin eine hohe Qualität steckt, kann sich ohne das internationale Geschäft voll auf die Meisterschaft konzentrieren und wird nicht noch einmal so viele Punkte nach Führungen verspielen wie im Vorjahr.

Von Karsten Kellermann

Lars Stindl übertrifft sich selbst 14 Tore schoss Lars Stindl in der vergangenen Spielzeit, das war sein persönlicher Rekord. Gladbachs Kapitän wird sich in der neuen Spielzeit selbst übertreffen, mindestens 15 Tore schafft der 32-Jährige und trifft damit zum vierten Mal in seiner Karriere zweistellig. Dazu kommt erneut eine zweistellige Vorlagen-Bilanz. Er wird ein Schlüsselspieler für Trainer Adi Hütter sein als Ideengeber und Tormacher.

Herrmann und Wolf machen Dampf Patrick Herrmann wird noch mal einen echten Frühling erleben und Hannes Wolf wird in seiner zweiten Saison nachweisen, dass er das Geld, das Borussia in ihn investiert hat, wert ist. Herrmann wird mit seinem großen Herz Trainer Adi Hütter überzeugen, Wolf mit seinem Willen. Vergangene Saison bremste Ex-Trainer Marco Rose beide Spieler aus, nun machen sie Dampf und werden wertvolle Optionen sein für Hütter.

Borussia schafft den Europa-Platz Ur-Borusse Berti Vogts hat Recht, wenn er sagt, dass ein Klub wie Borussia nach Europa gehört. Adi Hütter wird das selbstformulierte Ziel erreichen und Borussia mit mehr defensiver Stabilität als im Vorjahr zurück ins internationale Geschäft führen. Für die Königsklasse reicht es allerdings nicht, aber für den fünften Rang und somit die Europa League. Diese Qualität hat Gladbachs Kader ganz sicher.

Von Jannik Sorgatz

Thuram bleibt und schießt mindestens 15 Tore Es müsste schon ein Klub bereit sein, Marcus Thuram zum teuersten Borussen der Geschichte zu machen, damit Max Eberl seinen derzeit unverkäuflichsten Profi doch verkaufen würde. Der 24-Jährige steht vor einer Saison, die ihn noch wertvoller machen könnte, denn unter Adi Hütter winkt Thuram die endgültige Versetzung ins Angriffszentrum. Der Trainer hat in Frankfurt echte Knipser geformt, zuletzt André Silva. Nun wird Thuram – mindestens – zum 15-Tore-Stürmer.

Hütter reduziert die Zahl der Gegentore – aber Borussia bleibt über 40 56 Gegentore hat Borussia in der vergangenen Saison kassiert, nur eins weniger als Absteiger Werder Bremen. Kein Wunder, dass Adi Hütter fast wie ein Mantra wiederholt, dass das a) deutlich zu viele gewesen seien und die Zahl b) reduziert werden soll. Das gelingt, ein Bollwerk wie zuletzt zu Lucien Favres Zeiten, als Gladbach sogar unter der Marke von 30 Gegentoren lag, wird Borussia aber nicht.