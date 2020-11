Borussia würde profitieren : Cuisance hat Marseille jetzt schon überzeugt

Foto: dpa/Sven Hoppe 18 Bilder Das ist Michael Cuisance

Mönchengladbach Nach zwei Jahren mit jeweils nur etwas mehr als 300 Einsatzminuten hat Michael Cuisance diese Marke in Marseille fast schon erreicht. Sein Klub will ihn fest vom FC Bayern verpflichten - das wäre gut für Borussia.

Dass Michael Cuisance bei Olympique Marseille einen guten Start erwischt hat, lassen die Nachrichten dieser Woche erst einmal nicht vermuten. Gegen den FC Porto verlor OM auch das dritte Champions-League-Spiel der Saison, zwölf Niederlagen in Serie in der Königsklasse sind eingestellter Negativrekord. Trainer André Villas-Boas kommentierte die Misere humoristisch-fatalistisch: „Um in der Champions League scheiße zu sein, muss man sich erst einmal für die Champions League qualifizieren. Das haben wir getan und wir sind scheiße."

Cuisance wurde gegen Porto zwar nur eingewechselt, überzeugt hat er seinen Trainer in den ersten vier Wochen in Südfrankreich dennoch. „Sehr zufrieden“ sei er mit dem Mittelfeldspieler, den OM vom FC Bayern ausgeliehen hat, sagte Villas-Boas: „Ich hoffe, dass wir am Ende seiner Leihe seine Kaufoption aktivieren können.“

Das würde auch Borussia Mönchengladbach freuen. Nach „L’Équipe“-Angaben müsste Marseille im nächsten Sommer 18 Millionen Euro an den FC Bayern überweisen. Rund zehn Prozent, also knapp zwei Millionen Euro würden dann als Weiterverkaufsbeteiligung an Borussia fließen. Derartige Deals haben Gladbachs Budget in den vergangenen Jahren immer wieder aufgepeppt.

Cuisance kommt bei OM meistens auf der Zehnerposition zum Einsatz. Fünf Spiele über insgesamt 286 Minuten hat der 21-Jährige bislang absolviert, drei davon von Beginn an. Am Freitagabend wird er besonders auf einen Startelfeinsatz hinfiebern. Dann ist Marseille in Straßburg zu Gast, wo Cuisance geboren wurde und mit dem Fußballspielen begann.