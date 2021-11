0:1 beim SV Straelen : Auch Bennetts und Müsel können nächste Niederlage der U23 nicht verhindern

Mönchengladbach Auch mit den Profis Keanan Bennetts und Torben Müsel ging in Straelen die Niederlagenserie der Gladbacher U23 weiter. Das Tor für den Gegner erzielte ausgerechnet der Ex-Borusse Gianluca Rizzo.

Borussias U23 hatte gehofft beim SV Straelen in der Regionalliga West eine Trendwende einleiten zu können. Doch am Ende durfte Thomas Gerstner, der neue Trainer der Gelderländer, nach dem 1:0 seinen ersten Sieg mit den Straelenern bejubeln, während Heiko Vogels Borussen die fünfte Niederlage in Serie kassierten und nun nur noch Platz elf belegen, weil die Straelener an ihnen vorbeigezogen sind.

In Torben Müsel und Keanan Bennetts wirkten zwei Spieler aus Borussias Profikader mit. Insgesamt ergab sich in der Partie ein Bild, wie es zuletzt nicht selten war: Die Borussen hatten zwar mehr Ballbesitz, entwickelten aber nur zu selten daraus kreative Ideen. Eine gute Möglichkeit hatte Per Lockl vor der Pause aber doch, angespielt von Müsel, doch er setzte den Ball über den Straelener Kasten. „Wir haben aktuell auch nicht das Spielglück, dass so eine erste Chance mal sitzt. Dann läuft ein Spiel vielleicht auch ganz anders“, erklärte Vogel.

Das Tor für die Gastgeber erzielte drei Minuten vor der Pause auch noch ausgerechnet ein Ex-Borusse. Gianluca Rizzo, der von 2010 bis 2017 bis zur U23 für Borussia gespielt und in 31 Regionalliga-Spielen viermal getroffen hatte, schoss den SVS mit seinem zweiten Saisontor zum Sieg. Nach Zwischenstationen in Augsburg und Dortmund spielt Rizzo seit Saisonbeginn in Straelen. „Unser Gegentor fällt klar aus einer Abseitsstellung heraus, aber da setzt sich fort, dass wir eben aktuell irgendwie immer bestraft werden“, fügt Vogel an.

Lockl war es, der nach der Pause zwei weitere gute Chancen für die Borussen auf seiner Seite hatte, sie aber ebenso nicht zu nutzen verstand wie Mika Schroers. „Mika wollte den Ball noch annehmen, anstatt ihn wie Rizzo zuvor einfach über die Linie zu drücken“, schilderte der Borussen-Coach.

Die Straelener hingegen konterten immer wieder gefährlich, und hätte nicht Jonas Kersken im Tor der Borussen einen guten Tag gehabt, hätte das Spiel auch vorzeitig entschieden sein können. „Insgesamt muss man sagen, und daran ändert auch ein Tor aus dem Abseits nichts, dass Straelen das Spiel in der Summe verdient gewonnen hat“, resümierte Vogel.

Wirft man aus Gladbacher Perspektive einen Blick auf das Restprogramm des Jahres, kann einem ein wenig mulmig werden. Denn am Samstag kommt der aktuell bärenstarke Wuppertaler SV, danach geht es zum Aufstiegskandidaten Fortuna Köln mit Borussias Ex-Co-Trainer Alexander Ende.

Danach müssen dann in Heimspielen gegen Düsseldorfs U23 und Homberg Punkte her, geht es doch zum Abschluss noch zum Mitfavoriten Preußen Münster. Das Polster auf die Abstiegszone liegt aktuell bei sieben Zählern. „Ich mahne schon eine ganze Weile, dass wir durchaus aufpassen müssen“, betont Vogel. „Andererseits haben wir mit Ausnahme von Ahlen zuletzt immer nur mit einem Tor verloren.“