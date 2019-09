Tickets für Talk zu gewinnen : 60 Minuten ganz nah dran an Borussias Trainer Rose

60 Minuten ganz nah dran an Borussias Trainer Rose

Derby-Sieger Marco Rose, hier mit Patrick Herrmann und Raffael, ist am 26. September Talk-Gast. Foto: dpa/Federico Gambarini

Mönchengladbach Borussias Trainer Marco Rose ist am 26. September zu Gast im „Talk im Borussia-Park“ von Postbank und Rheinischer Post. 30 Fans können hautnah dabei sein.

Marco Rose war am Samstag erleichtert, das war spürbar. Er hat im Kölner Stadion live erlebt, was es mit dem rheinischen Derby-“Jeföhl“ auf sich hat - und zwar aus der Perspektive des Siegers. Der Erfolg seiner Gladbacher beim 1. FC Köln hat dem Trainer der Borussen gefallen, emotional ist dieses 1:0, das dank des zweiten Saison-Treffers von Alassane Plea zustande kam, enorm wichtig. Aber auch sportlich hat der zweite Saisonsieg Rose und seine Mannschaft vorangebracht. Vor allem in der ersten Halbzeit war viel von dem zu sehen, wie Roses Borussia künftig spielen soll.