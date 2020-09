Neuer Jugend-Sponsor : Porsche wird Namensgeber für die Borussia-Akademie

Mönchengladbach Borussia hat einen neuen Sponsor im Nachwuchsbereich: Porsche wird Jugend-Partner. Der Automobilhersteller aus Stuttgart und die Borussen haben einen Dreijahresvertrag vereinbart.

„Porsche fördert seit Jahren Kinder und Jugendliche, entwickelt sie weiter – auf und neben dem Platz. Dieser Ansatz passt sehr gut zu uns. Wir sind stolz, dass sich diese Weltmarke bei Borussia Mönchengladbach engagiert, um uns bei der Verwirklichung unserer Ziele zu unterstützen“, wird Borussias Geschäftsführer Stephan Schippers zitiert. „Das Bekenntnis von Porsche zu unserem Verein zeigt: Die Öffentlichkeit nimmt die positive Entwicklung der vergangenen Jahre, insbesondere im Jugendbereich, wahr. Zusammen mit Porsche wollen wir unsere erfolgreiche Jugendarbeit weiter ausbauen“, sagt Sportdirektor Max Eberl. „Borussia Mönchengladbach leistet traditionell hervorragende Jugendarbeit. Viele Nachwuchsspieler haben dort den Sprung in den Profisport geschafft“, sagt Lutz Meschke, stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Vorstand für Finanzen und IT der Porsche AG.

Die Schriftzüge beider Unternehmen waren am Samstag in der DFB-Pokalpartie gegen den FC Oberneuland (8:0) erstmals in einem Pflichtspiel auf der Dienstkleidung der Gladbacher vertreten. Statt „Flatex“ war indes „Degiro“ auf der Brust der Spieler zu lesen, das ist der niederländische Onlinebroker, den Flatex Ende 2019 gekauft hat. Dessen Logo werden künftig die Champions-League-Trikots der Borussen zieren. Hintergrund: Laut einer Regelung des europäischen Verbandes Uefa muss das Trikot für die Königsklasse zuvor einmal in einem Pflichtspiel getragen worden sein. Borussia erledigte das gleich zum Pflichtspiel-Auftakt. Am 1. Oktober wird in Nyon (Schweiz) die Gruppenphase der Champions League ausgelost.