Ultra-Attacke am Borussia-Park : Polizei geht Hinweisen auf Kölner Fan-Szene nach

Mönchengladbach Rot-weiß-vermummte Personen haben am Donnerstag einen Mönchengladbacher Ultra am Borussia-Park attackiert. Zeugen wollen Personen aus der Kölner Fußball-Szene erkannt haben.

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag am Borussia-Park vor dem Raum, in dem die Mönchengladbacher Ultra-Fans ihre Fahnen lagern. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurde ein Gladbacher Ultra von mehreren vermummten Personen angegriffen. Ein Video soll den Übergriff zeigen. Darin ist zu sehen, wie Unbekannte auf eine am Boden liegende Person eintreten. Anschließend flüchten die Angreifer in einem weißen Transporter.