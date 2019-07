Am Tegernsee : Fan-Prügelei und Polizeieinsatz bei Gladbach-Testspiel gegen Rayo Vallecano

Rottach-Egern Das Testspiel der Borussia gegen Rayo Vallecano ist am Samstagabend kurrzeitig von Fan-Krawallen überschattet worden. Fans der Spanier hatten Pyrotechnik gezündet und sich mit Anhängern der Gladbacher geprügelt.

Das Testspiel der Borussia gegen Rayo Vallecano (2:1) ist am Samstagabend von Fan-Ausschreitungen und einem Polizeieinsatz überschattet worden. Kurz nach Beginn der Partie in Rottach-Egern am Tegernsee kam es zu einer Prügelei zwischen rund 40 spanischen Fans und einigen Anhängern der Borussia, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Es sei laut Augenzeugen „kurzzeitig zu tumultartigen Szenen“ gekommen.