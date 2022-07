Borussias Regionalliga-Team : Polanskis U23 verliert in der Nachspielzeit 1:2

Kaan-Marienborn Borussias U23 spielte beim Regionalliga-Auftakt nicht gut, führte aber bis in die Nachspielzeit 1:0. Dann gab es noch zwei Gegentore. Trainer Eugen Polanski war nicht zufrieden.

Der Pflichtspiel-Einstand von Eugen Polanski ist daneben gegangen. In gewisser Weise sogar tragisch, denn nach einer Führung ging das erste Saisonspiel in der Regionalliga West unter dem neuen Trainer beim 1. FC Kaan-Marienborn 1:2 verloren.

„Es ist kein normaler Aufsteiger“, hatte Ex-Profi Polanski über den Gegner gesagt, der in der Extra-Spielzeit in seiner „Herkules-Arena“ gleichsam über sich hinaus wuchs – und zwar in Person von Daniel Hammel, der in der zweiten und fünften Minute der Nachspielzeit zunächst ausglich und dann für den Sieg seines Teams sorgte. Bis dahin hatte es so ausgesehen, als sollte der Treffer, den Steffen Meuer nach 13 Minuten für Borussias U23 schaffte, siegbringend sein und Polanski einen Traumeinstand bescheren.