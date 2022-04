Am 2. und 3. April 2022 wurde das 25-Jährige des Pokalsieges, das wegen der Corona-Pandemie verschoben worden war, nachgeholt. Trainer Bernd Krauss und viele seiner Pokalsieger besuchten die Ausstellung am Rande des Spiels gegen Mainz 05. Die Rheinhessen waren auf dem Weg nach Berlin in der Saison 1994/95 im Achtelfinale Gegner der Gladbacher. Auf dem Bökelberg gab es ein 6:4 für Borussia.