Borussias letzte Titelgewinner : Pokalsieger von 1995 lassen ihren Triumph im Museum Revue passieren

Mönchengladbach Das Team, das 1995 in Berlin den „Pott“ holte, traf sich am Wochenende im Borussia-Park. Ein Höhepunkt beim Wiedersehen war der Besuch im Vereinsmuseum, das derzeit den letzten großen Titelgewinnern des Klubs eine Sonderausstellung widmet. Was die Ex-Borussen dort sahen und was sie sonst noch unternahmen.

Die Zeitverschiebung machte den Helden von einst nichts aus. Wegen Corona waren die Feierlichkeiten zum 25. des letzten Titelgewinns der Borussen, dem Pokalsieg von 1995, vor zwei Jahren nicht zustande gekommen und wurden nun nachgeholt am Rande des Spiels gegen Mainz. Von der siegreichen Mannschaft, die im Finale 1995 den VfL Wolfsburg 3:0 schlug, fehlten letztlich nur Stefan Effenberg und Martin Dahlin.

Am Samstag trafen sich die Pokalsieger im Borussia-Park, auch viele Mitglieder des Trainer- und Betreuerteams von damals waren dabei. Es ist spät geworden, so viel war zu hören. Dass die Herren feiern können, haben sie ja schon vor 27 Jahren nachgewiesen, als es die große Pokal-Sause nach dem Finale gab.

Ein Großteil der Mannschaft nutzte dann auch die Gelegenheit, sich am Sonntagvormittag das Museum und die Sonderausstellung zum letzten großen Titel in der Vereinshistorie anzuschauen. Es dauerte nicht lange, da hatte Peter Wynhoff etwas gefunden, das früher ihm gehört hatte. In einer der Vitrinen der Sonderausstellung „Berlin, Berlin, wir waren in Berlin“ sah Borussias ehemaliger Mittelfeldspieler eines seiner Trikots aus dem Jahr 1995, auf dem alle Mitspieler unterschrieben hatten. „Es ist allerdings nicht das Trikot, dass ich im Finale getragen habe, da es ein Langarm-Shirt ist“, sagte der 53-Jährige, als er mit seinen ehemaligen Mannschaftskameraden im Vereinsmuseum „Fohlenwelt“ zu Besuch war.

Das war nur ein Programmpunkt eines vollgepackten Wochenendes, mit denen die Pokalsieger-Mannschaft ihr Wiedersehen feierte. „Es ist toll, mal wieder alle Kollegen wiederzusehen. Manche treffe ich ja durch die Spiele mit der Weisweiler-Elf regelmäßig, bei den anderen ist das aber nicht der Fall“, sagte Wynhoff.

Auch für Wynhoff war es der erste Besuch in der „Fohlenwelt“. „Ich habe zur Eröffnung damals nicht kommen können, es ist wirklich toll geworden“, sagte der gebürtige Berliner, der aber längst am Niederrhein heimisch geworden ist. Doch nicht nur ihm dürfte der Nachbau eines Stücks Berliner Mauer im Raum der Sonderaufstellung sofort ins Auge gefallen sein.

Mit viel Liebe zum Detail lässt Borussia dort den großen Pokalsieg-Tag in der Bundeshauptstadt wieder aufleben. Es gibt viele Fotos, alte Spielberichte – und natürlich die passenden Bewegtbilder dazu. Und auch die Protagonisten von damals haben ihren Teil beigetragen. Denn Wynhoffs Trikot ist nur eines von vielen Erinnerungsstücken, die von den Spielern an das Museum gespendet wurden. So gibt es auch Heiko Herrlichs Schuh, den er im Finale trug, ebenso zu sehen wie die DFB-Medaille zum Pokalgewinn von Jörg Neun. Und die Polizeimütze, die Karlheinz Pflipsen bei den Feierlichkeiten trug.

Doch die Ex-Borussen – und nicht nur jene mit einer weiten Anreise wie der Däne Peter Nielsen oder der Schwede Patrik Andersson – interessierten sich ebenso für die anderen Themenräume des Museums. Vor allem beim Thema Pfostenbruch sowie in der nachgebauten Kabine mit Spinden von Borussen-Spielern unterschiedlicher Generationen blieben sie lange stehen. Den Raum mit den Trophäen nahmen Christian Hochstätter, Michael Klinkert und Uwe Kamps zum Anlass, mit Bernd Krauss über die so knapp verpasste Meisterschaft im Jahr 1984 zu fachsimpeln. Es wurde hitzig diskutiert, wo denn nun die entscheidenden Punkte liegengelassen wurden.