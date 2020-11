Rose hat jede Menge Entscheider : Fehlender Torjäger macht Borussia unberechenbar

Mönchengladbach Schon jetzt zeigt sich, dass kein Borussia-Spieler Aussichten auf den Titel des Torschützenkönigs in der Bundesliga haben wird. Das ist jedoch auch ein Erfolgsrezept der Gladbacher.

Wenn man in der Liste der besten Torjäger nach einem Spieler von Borussia Mönchengladbach schaut, muss man seit Jahren relativ lange suchen. Marco Reus war 2011/12 der letzte Gladbacher, der mit 18 Treffer am Ende einer Bundesliga-Saison als Vierter zu den fünf besten Knipsern gehörte. In den jüngsten Jahren kam kein Spieler mehr auch nur in die Nähe dieser Ausbeute. Alassane Plea ist der beste Borussia-Torschütze der „Neuzeit“, mit zwölf Toren in der Saison 2018/19 und zehn Treffern in der vergangenen Spielzeit gehört er in Sachen Treffsicherheit aber auch nicht zur Elite. Dass Borussia aber – zumindest beim Blick auf die Liste – keinen Top-Torjäger hat, ist kein Problem, sondern eine Tugend. Das macht Gladbach nämlich für die Gegner unberechenbar.