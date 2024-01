Start in die Augsburg-Woche Borussia bangt um die Einsätze von Koné, Plea und Wöber

Für einen von ihnen war es zwar nicht die erste Teilnahme an einem Profi-Training überhaupt, doch nach seiner Beförderung tags zuvor war Shio Fukuda das erste Mal als offizielles Kadermitglied der Profis dabei. Das 19-jährige Sturm-Talent darf sich in den kommenden Monaten beweisen, wird aber vorrangig weiter in der U23 Spielpraxis sammeln. Am Mittwoch spielte Fukuda in einer Spielform im Zehn-gegen-Zehn unter anderem in einem Team mit Offensivspielern wie Jordan Siebatcheu, Franck Honorat und Nathan Ngoumou.