Treffsicher von der Bank U23-Angreifer Phil Beckhoff ist Polanskis Ass im Ärmel

Bei Borussias U23 läuft es zurzeit ziemlich rund: Die Mannschaft von Trainer Eugen Polanski gewann ihre vergangenen sechs Spiele allesamt. Einer, der sich dabei in den Vordergrund geschossen hat, ist Phil Beckhoff. Der 22-Jährige muss sich in dieser Saison meist mit der Rolle des Jokers zufriedengeben – in 14 seiner 19 Einsätze kam er von der Bank, das war zuletzt auch so. Allerdings ist Beckhoff, der in jedem der vergangenen vier Spiele traf, richtig gut in Form. „Man merkt, dass man sich erst in die Verfassung bringen muss, um Tore zu machen – freier im Kopf sein. Er schafft es gerade, Scorerpunkte zu sammeln. Das hilft der Mannschaft, andersrum hilft ihm die Mannschaft natürlich auch“, sagt Polanski im Gespräch mit unserer Redaktion.