Krafttraining in besonderer Halle Borussia pumpt in einem ehemaligen Berliner Theater

Vor rund einem Jahr hat Borussia Mönchengladbach in unmittelbarer Nähe zum Stadion das „Performance Center“ eröffnet. Der Komplex wurde neben dem Neubau „Borussia-8-Grad“ errichtet und befindet sich auf der Fläche, die die Spieler zuvor als Parkplatz genutzt haben. Die Halle, in der unter anderem das Krafttraining stattfindet, kann in der Theorie jederzeit wieder abgebaut werden – und hat deshalb bereits eine besondere Geschichte hinter sich.