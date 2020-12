Borussias U23 : „Musterprofi“ Lockl ist schnell in Gladbach angekommen

Per Lockl (r.), hier nach seinem Siegtor für die U23 von Borussia Mönchengladbach gegen Straelen. Foto: Theo Titz

Per Lockl ist immer Sommer aus der Akademie des VfB Stuttgart nach Gladbach gewechselt, um die Regionalliga-Mannschaft zu verstärken. Das gelingt ihm bislang sehr gut.

Bereits 16 Spieler, die das 20. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, hat Borussias U23-Coach Heiko Vogel in der laufenden Saison der Regionalliga West eingesetzt. Und trotz der Beschwerlichkeiten der Corona-Pause hat es das Team mit zuletzt zwei Siegen geschafft, sich in der oberen Tabellenhälfte zu stabilisieren.

Für einen der ganz jungen Spieler war es eine doppelte Eingewöhnung: Der 19-jährige Per Lockl kam im Sommer aus der A-Jugend des VfB Stuttgart. Er hatte also neben dem Einstieg in den Seniorenfußball als einziger Spieler des Teams auch noch den Wohnort- und Vereinswechsel zu bewältigen. Umso beachtlicher ist es da, dass er sofort mit konstant starken Leistungen im Mittelfeld auf sich aufmerksam machte und zum absoluten Stammpersonal gehört.

„Da ich in Stuttgart im Internat war, ist es für mich ja auch neu, in einer eigenen Wohnung zu leben. Aber von zu Hause weg zu sein, war für mich ja immerhin nicht neu, weil ich schon früh aus Frankfurt nach Stuttgart gegangen bin“, erklärt Lockl. „Einige meiner Kollegen kannte ich auch schon vom DFB, oder wie Jonas Pfalz aus der Hessen-Auswahl. Aber auch die erfahrenen Spieler wie Thomas Kraus, Michel Lieder oder Markus Pazurek haben mir die Eingewöhnung sehr leicht gemacht“, sagt Lockl, der schon vor der Saison zwei Wochen mit dem „alten“ Kader trainiert hatte. „Das war wichtig, weil es durch die Pandemie in Stuttgart nicht den gewünschten Abschluss gab.“

Heiko Vogel bezeichnet Lockl als Musterprofi, wie ihn sich ein Trainer nur wünschen kann. „Ein professionelles Leben, auch in Bezug auf die Ernährung, gehört natürlich dazu. Und darauf zu verzichten, mit Freunden unterwegs zu sein, ebenfalls. Ich weiß nicht, wie viele Geburtstagseinladungen man als Jugendlicher absagt. Aber wenn man privilegiert ist und eine solche Chance hat, sein Hobby zum Beruf zu machen, muss man alles dafür tun, diese auch zu nutzen. Man darf nie zufrieden sein“, sagt Lockl.

Von seinem Trainer ist der Mittelfeldmann bisher auch sehr angetan. „Er ist ein Mensch, der Fußball lebt, sich auch abseits des Platzes gerne darüber unterhält. Er ist sehr kommunikativ, man weiß, wann man mal ein Späßchen machen kann. Aber er hat dabei eine klare Linie. Und von der Erfahrung, die er etwa in Basel oder bei den Bayern gesammelt hat, kann jeder Spieler nur profitieren“, sagt er. Sich selbst sieht er taktisch genau da, wo er bisher auch eingesetzt wurde.

„Die Acht und die Zehn unterscheiden sich für mich nicht so sehr. Ich habe auch schon als Sechser gespielt, auch alleine, aber ich habe lieber noch jemanden neben mir, der klar nach hinten orientiert ist“, formuliert er präzise. Drei Tore und einige starke Assists sprechen für den Offensivdrang und die gestalterischen Fähigkeiten.