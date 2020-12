Borussia in der Champions League : 3:3 gegen Inter aberkannt - Erinnerungen an van der Kroft 1976

Mönchengladbach 1976 gab ein niederländischer Schiedsrichter zwei Gladbach-Tore in Madrid nicht. Daran fühlen sich viele Borussia-Fans nun gegen Inter erinnert.

Borussias Champions-League-Gruppe ist voller Erinnerungen. Wegen Inter Mailand und Real Madrid , die in der Europapokal-Vergangenheit des Klubs für leidvolle Momente stehen. Die einen wegen des Büchsenwurfs, durch den das große 7:1 anno 1971 annulliert wurde, die anderen wegen der seltsamen Pfiffe des niederländischen Schiedsrichters Leonardus van der Kroft 1976 in Madrid .

Auf gewisse Weise kamen nun im neuesten Spiel gegen Inter am Dienstag beide Geschichten zusammen: Der niederländische Schiedsrichter Danny Makkelie annullierte das dritte Tor der Gladbacher durch Alassane Plea , so ging das Champions-League-Spiel 2:3 verloren.

Dass sich Borussias Fans erinnert fühlen an das, was vor knapp 45 Jahren im Bernabeu-Stadion geschah, liegt auf der Hand. Zwei Gladbacher Tore erkannte van der Kroft nicht an und sorgte so dafür, dass die Borussen nach dem 2:2 im Hinspiel mit dem 1:1, das letztlich übrig blieb, ausschieden. Ausgeschieden sind die Borussen aktuell nicht wegen des 2:3, müssen aber nun in Madrid punkten, um sicher das Achtelfinale der Champions League zu erreichen. Das indes wäre auch bei einem 3:3 der Fall gewesen.

Nun war die Lage nicht so eindeutig wie 1976. Damals waren die Pfiffe willkürlich, dieses Mal gab es den Videoassistenten und eine regeltechnische Nachvollziehbarkeit der Entscheidung. „Makkelie dürfte nicht deshalb auf Abseits erkannt haben, weil dem Keeper die Sichtlinie versperrt war (er konnte den Ball ja sehen). Durch Embolos Sprung in Ballnähe wird der Torwart irritiert und in seiner Reaktion beeinflusst. Das genügt“, erklärt der in Regelfragen kundige Twitter-Account „Collinas Erben“. Gleichwohl bleibt ein Interpretationsspielraum bei der in der Frage nach Embolos Aktion, so Collinas Erben, „subjektiven Entscheidung“.