Borussias Flügelstürmer machte das 1:0 : Herrmanns Tor-Comeback im besten Moment

Florian Neuhaus (r.) war einer der ersten Gratulanten nach dem 1:0-Treffer von Patrick Herrmann. Foto: dpa/Ina Fassbender

Mönchengladbach Nach über einem halben Jahr hat Patrick Herrmann wieder ein Tor erzielt. Er brachte Borussia beim 3:1 in Paderborn früh in Führung und damit zurück auf den vierten Platz. Den wollen er und seine Kollegen am letzten Spieltag perfekt machen.

Patrick Herrmann hat die Borussen am Samstag zurück auf den Champions-League-Platz geschossen. Sein frühes 1:0 in der 4. Minute hat dafür gesorgt, dass Gladbach in der Tabelle an Bayer Leverkusen auf den vierten Rang vorbeigezogen ist, der es auch nach dem 34. Spieltag unbedingt sein soll. In dieser Szene ist Herrmann dran geblieben, Breel Embolo hätte querlegen müssen, auf seinen Mitspieler, tat es nicht, doch der Ur-Borusse lauerte weiter auf seine Chance – und staubte dann ab, nachdem Paderborn-Keeper Leopold Zingerle den Embolo-Schuss abwehrte. Es war Herrmanns erster Treffer seit dem 1. Dezember 2019, als er beim 4:2-Sieg gegen Freiburg das 3:1 erzielte. Seit über einem halben Jahr wartete Herrmann also auf ein Erfolgserlebnis – doch es kam im richtigen Moment.

Nicht nur deswegen war der 29-Jährige recht zufrieden mit dem Samstagnachmittag, an dem sein Tor Borussias 3:1-Sieg in Paderborn eingeleitet hat. „Es war lange eine spannende Partie. Das lag daran, dass wir es in der ersten Hälfte nicht ganz so gut gemacht haben wie im zweiten Durchgang. Gerade am Anfang der zweiten Halbzeit waren wir da und zu diesem Zeitpunkt hatten wir auch sehr gute Torchancen. Mit dem 1:1 wurde es dann noch mal eng, aber Lars Stindl (der Kapitän erzielte die anderen beiden Tore, Anm. d. Red.) hat es dann einfach gut gemacht und uns wieder in Front gebracht“, sagte Herrmann. „Dennoch war Paderborn ein unangenehmer Gegner, der mutig gespielt hat. Im Endeffekt haben wir es dann aber souverän gelöst. Und natürlich haben wir das Ergebnis von Leverkusen aus Berlin mitbekommen. Wichtig war aber, dass wir die drei Punkte holen und uns damit eine gute Ausgangslage verschaffen.“

Das Gladbacher Ergebnis wäre aber nur die Hälfte wert gewesen, wenn Leverkusen nicht zeitgleich 0:2 bei Hertha BSC verloren hätte. Ohne die Niederlage des Königsklassen-Konkurrenten wäre Borussia Fünfter geblieben. Doch nun ist sie wieder zurück in den Top vier und will dort auch bleiben. Um ganz sicher zu gehen, braucht es einen Sieg im letzten Saisonspiel gegen eben jene Hertha, die Bayer gerade geschlagen hat. Doch auch ein Unentschieden wird den Borussen aller Voraussicht nach reichen, da Leverkusen dann nicht nur gewinnen, sondern auch die um neun Treffer bessere Torbilanz ausgleichen müsste. „Wir müssen jetzt die Füße hoch legen, gut regenerieren und dann in der nächsten Woche nochmal Vollgas geben“, sagte Herrmann.

