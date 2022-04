Vertrag läuft aus : Borussia hat sich bei Patrick Herrmann festgelegt

Mönchengladbach Der Vertrag des Flügelstürmers Patrick Herrmann läuft im Sommer aus. Doch Borussias Sportdirektor Roland Virkus hat einen klaren Plan für den 31-Jährigen. Auch andere Gespräche laufen, aber noch ohne spruchreife Ergebnisse.

Borussias Sportdirektor Roland Virkus bastelt am Team für die neue Saison. Es soll einen Umbruch geben, doch sind da noch viele Fragezeichen. Eine Personalie aber dürfte bald geklärt sein: Patrick Herrmann steht vor der Verlängerung seines im Sommer auslaufenden Vertrages. Das gab Virkus am Freitag im Vorfeld des Sonntags-Heimspiels gegen Mainz 05 (17.30 Uhr, Dazn) bekannt.

„Patrick war jetzt an Corona erkrankt und nicht da. Es haben aber Gespräche stattgefunden und die Richtung ist klar: Dass wir mit ihm verlängern“, sagte Virkus. Herrmann war am Dienstag nach seiner Corona-Quarantäne ins Training zurückgekehrt. 2008 war er vom 1. FC Saarbrücken ins Borussia-Internat gewechselt, seit dem 1. Januar 2010 gehört er zum Gladbacher Profiteam. Nun scheint er mit der anstehenden Vertragsverlängerung endgültig ein ewiger Borusse zu werden.

Dass Herrmans Vertrag um ein Jahr ausgeweitet und möglicherweise stark leistungsbezogen ausfallen wird, ist anzunehmen. Möglicherweise wird auch eine Option über die Karriere hinaus eingebaut. Herrmann selbst hatte immer betont, dass er bis zum Ende seiner Laufbahn am liebsten für Gladbach spielen würde. Die Rolle als Ersatzmann hat er akzeptiert, in dieser Saison kommt er auf 19 Liga-Einsätze (vier Assists) und drei im Pokal (eine Vorlage). In die Startelf schaffte er es unter Adi Hütter in der Liga allerdings nur fünfmal.