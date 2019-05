Bis 2022 : Herrmann verlängert bei Borussia

Mönchengladbach Das Urgestein der Gladbacher hat seinen Vertrag verlängert und bleibt dem Klub weiter erhalten. Nach elf Jahren ist der Mittelfeldspieler schon bei Borussia, drei weitere sollen nun dazukommen.

„Patrick ist nun schon seit elf Jahren bei uns und er ist in unserer Mannschaft seit langem ein wichtiger Faktor. Wir freuen uns, dass er weiter für Borussia spielt und mit uns in die nächsten Jahre geht“, sagt Eberl. 2008 kam Herrmann, damals 17 Jahre jung, aus Saarbrücken an den Niederrhein, bestritt seitdem 295 Pflichtspiele für die Borussen. In seiner Profi-Karriere spielte er bislang für keinen anderen Klub.