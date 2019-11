Borussia weiter an der Spitze : Herrmann und Gladbach erleben glückliche Zeiten

Mönchengladbach Patrick Herrmann ist derzeit vielleicht der glücklichste Borusse. Als frischgebackener Papa war er am Sonntag mit zwei Toren entscheidend am 3:1-Sieg gegen Bremen beteiligt. Doch gerade Herrmann weiß, wie wichtig es ist, den Moment auszukosten.

Es ist üblich geworden in Mönchengladbach, dass Marcus Thuram nach einem Erfolg des ortsansässigen Bundesligisten Borussia die Eckfahne umfunktioniert. Der Stürmer hisst dann ein Trikot an der weißen Stange und hält es in den Himmel. In diesem Fall war es das Hemd mit der Nummer 7 und dem Namen „Herrmann“. Es war eine gute Wahl des Franzosen, denn der Inhaber des Trikots war unter vielen glücklichen Borussen wohl einer der glücklichsten. Erst am Freitag ist Patrick Herrmann zum ersten Mal Vater geworden, nun erzielte er zwei Tore beim 3:1-Erfolg gegen Werder Bremen, nach dem Borussia mindestens bis Ende November Spitzenreiter der Bundesliga sein wird.