Flexibilität ist gefragt : Neuer Job für Hermann im Rose-System?

Mönchengladbach Patrick Herrmann wird nicht nur Vater, er könnte künftig bei Borussia auch eine neue Position haben: ganz vorn in der Doppelspitze statt auf dem Flügel. Auch Michael Cuisance, Denis Zakaria und Ibo Traoré könnten umgeschult werden.

In den kommenden Monaten stehen bei Patrick Herrmann diverse Veränderungen an. Die größte privat, denn im November wird der 28-Jährige zum ersten Mal Vater . Doch auch beruflich wird es Neuerungen geben. Ein neuer Trainer kommt, Marco Rose. Es ist der fünfte Coach, mit dem Herrmann in Gladbach arbeitet, seit er 2009 Profi wurde. Zwei von den Herren, Lucien Favre und André Schubert, setzten den gelernten Flügelmann auch mal als hängende Spitze ein – und genau das könnte auch künftig wieder die Jobbeschreibung sein für Herrmann.

Der Grund: Das bisherige Hauptsystem Roses ist ein 4-3-1-2 ohne ausgewiesene Außenstürmer. Weswegen Herrmann (1,77 Meter) wohl einrücken muss ins Zentrum, in die Doppelspitze. Schaut man auf die letzte Aufstellung Roses in Salzburg, gab es da eine ähnliche Konstellation mit dem Norweger Fredrik Gulbrandsen (1,75 Meter), der mithin als möglicher Neu-Borusse gehandelt wird. Der spielte da als kleiner, beweglicher, schneller Stürmer neben Chef-Angreifer Munas Dabbur.

In 23 seiner bislang 297 Spiele für Gladbach hat Herrmann im Zentrum des Angriffs gespielt, vor allem in der Saison 2012/13, als der damalige Trainer Favre nach einem Nachfolger für den nach Dortmund gewechselten Marco Reus suchte. Herrmann fand sich mal mehr, mal weniger gut zurecht im Zentrum, erzielte aber aus der Position heraus immerhin sechs Tore und produzierte drei Assists.

Dass er allerdings auch unter Rose zuweilen ganz klassisch spielen kann, ist anzunehmen, denn das bisherige Zweitsystem des Trainers ist das 4-3-3 mit zwei echten Flügelstürmern. Dass er flexibel ist, hat Herrmann in seiner Karriere schon nachgewiesen. Insgesamt sechs Positionen weist ihm das Portal „transfermarkt.de“ zu. Sogar im offensiven Mittelfeld hat er schon gespielt. Dort jedoch könnte in Roses Raute ein anderer Dienst tun, der sich dann auch etwas umstellen müsste: Michael Cuisance.

Bei Roses Vorgänger Dieter Hecking war der Franzose vor allem im zentralen oder defensiven Mittelfeld eingeplant. Er war auch mal hängende Spitze (zweimal) und offensiver Mittelfeldspieler (dreimal). Vielleicht sind es genau die Videos dieser Spiele, die sich nun Rose ansehen wird. Denn Cuisance zeigt gerade bei der U20-WM in Polen, wo er mit Frankreich am Dienstag um 17.30 Uhr im Achtelfinale auf die USA trifft, wie viel Dynamik er aus dem vorderen Mittelfeld heraus entwickeln kann.

Im 4-3-3-System der jungen Equipe Tricolore spielt er den rechten Achter und hat schon zwei Tore erzielt. Die Position gibt es auch im Rose-System, somit spielt Cuisance sozusagen vor für den neuen Trainer in Gladbach. Cuisance hat bei der WM auch gezeigt, dass er durchaus als Strippenzieher im Zentrum wirksam sein kann. Das wäre er als der Mann hinter den Spitzen im Rose-System. Der Kreativling wäre da sozusagen der freischaffende Künstler, Einfädler, aber auch der Abschluss-Suchende. Möglich, dass Cuisance in der kommenden Saison ein spannendes Projekt für Rose wird, denn der letzte Schliff für den nächsten Schritt fehlte ihm zuletzt.

Es schadet einigen Borussen sicher nicht, flexibel zu sein, wenn nun der neue Trainer kommt. Rose wird seine Ideen haben – und bei dem einen oder anderen eine Phantasie. Patrick Herrmann jedenfalls würde eine neue Rolle annehmen. „Natürlich kann ich mir vorstellen in der Mitte zu spielen, ich bin immer da, wo ich aufgestellt werde und gebe alles“, sagte er am Montag unserer Redaktion. Das letzte Mal, als er Spitze war, traf er, und es gab ein Fußballfest: Das war am 3. April 2016 beim 5:0 gegen Hertha BSC unter Schubert, dessen 3-4-3 auch ein Zwei-Spitzen-Modell war. Da spielte Herrmann in der Schlussphase neben Ibrahima Traoré ganz vorn. Der Guineer ist auch ein Kandidat für eine Umschulung, schließlich ist er wie Herrmann von Haus aus Flügelstürmer.