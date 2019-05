Vorbereitung auf Nürnberg : Borussia fehlen Leistungsträger beim Start in die Trainingswoche

Borussias Tony Jantschke im Zweikampf gegen Freiburg-Stürmer Nils Petersen. Foto: dpa/Marcel Kusch

Mönchengladbach Am kommenden Spieltag muss Borussia beim 1. FC Nürnberg ran. Ob die fünf angeschlagenen Spieler bis dahin wieder fit sind, ist noch offen. Im Training fehlen die Leistungsträger erst einmal.

Sebastian Hochrainer

In der nächsten Woche endet die Bundesliga-Saison. Es sind entscheidende Tage für Borussia. Der Klub will ins europäische Geschäft. Sechster ist die Borussia aktuell, doch die Chancen auf Europa haben sich in den vergangenen Wochen stetig verschlechtert. Zehn Punkte holten die Gladbacher in den vergangenen zwölf Spielen.

In dieser Krise ist es die große Aufgabe für Trainer Dieter Hecking, die Spieler zu finden, die den oft zitierten „Karren aus dem Dreck ziehen“. Die Akteure, die Widerständen trotzen, die Zeichen setzen, die eine Jetzt-erst-recht-Mentalität verkörpern.

Tony Jantschke und Patrick Herrmann wären wohl zwei dieser Spieler, in deren Profi-DNA Kampf und Leidenschaft fest verankert sind. Beim schwachen Auftritt gegen Hoffenheim (2:2) zeigten sie eine beherzte Leistung. Leider aber verletzten sich beide Eigengewächse und mussten zur Halbzeit ausgewechselt werden. Jantschke und Herrmann fehlten beim Start in die Trainingswoche am Dienstagnachmittag vor dem so wichtigen Spiel am Samstag in Nünberg (15.30 Uhr). Ob sie bis zu der Partie beim Vorletzten wieder fit werden, ist unklar. Borussia wird im Endspurt um Europa darauf hoffen.

Jantschke und Herrmann waren am Dienstag nicht die einzigen, die bei der Trainingseinheit fehlten. Auch Raffael und Fabian Johnson mussten weiterhin aussetzen, beide hatten schon das Hoffenheim-Spiel jeweils mit einer Wadenzerrung verpasst.