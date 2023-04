Nach 18 Einsätzen in 24 Spielen Patrick Herrmann ist bei Gladbach nur noch Dauer-Warmläufer

„Es ist toll, für Borussia vor so vielen Menschen Fußball zu spielen. Dann tut es weh, wenn man nicht dabei ist. Deshalb will ich da sein: Egal, ob ich eine Minute, eine Halbzeit oder von Anfang an spiele. Ich mache mich in jedem Spiel so warm, als könnte ich jede Sekunde eingewechselt werden“, sagte Herrmann. Kommt er am Samstag (15.30 Uhr, Sky) in Stuttgart nicht zum Einsatz, würde er seinen Negativrekord von sechs Bundesligaspielen in Folge ohne Einsatz einstellen.