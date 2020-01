Borusse berichtet täglich aus dem Trainingslager : Warum Herrmanns Kollegen sein Tor des Jahres erst nicht wollten

Mönchengladbach Patrick Herrmann gibt während des Trainingslagers von Borussia Mönchengladbach täglich exklusive Eindrücke aus Spanien. In der zweiten Folge spricht er über sein Tor des Jahres, bei dem ihn viele Mitspieler lieber zu Eckfahne rennen sehen wollten.

Das Fußballjahr ging für mich gleich mit einem Titel los. Ich habe das Tor des Jahres bei Borussia erzielt, zumindest ist das die Meinung unserer Fans. Danke an alle, die für mich abgestimmt haben. Es war mein Treffer zum 2:0 im Januar gegen Augsburg. Ich habe ja schon damals gesagt, dass mein Opa immer zu mir meinte: „Wenn du nicht weißt, wohin mit dem Ball, dann schieß’ einfach drauf.“ Das habe ich in diesem Moment zum Glück beherzigt und so dieses Tor geschossen.