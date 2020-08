Borussias Offensivmann stellt klar : Herrmann will Topspiele „schlauer angehen“

Patrick Herrmann spielt seit 2008 bei Borussia. Foto: Dirk Paeffgen/Dirk Paeffgen (dirk)

Mönchengladbach Patrick Herrmann hat mit Hannes Wolf und Valentino Lazaro neue Konkurrenz bekommen. Trotzdem will sich der Ur-Borusse durchsetzen. Beim gesamten Team sieht er Verbesserungsbedarf in großen Spielen.

Natürlich will Patrick Herrmann in der anstehenden Saison die 350 voll machen. 20 Pflichtspiele fehlen dem Flügelstürmer noch, und bei der Masse der in der neuen Saison anstehenden Spiele sollte das gelingen – mindestens. Trotz der immer angespannteren Konkurrenzsituation auf seinen Positionen. Herrmann ist, das hat Marco Rose zuletzt nochmal gesagt, beim Trainer nicht nur als offensiver Außen eingeloggt, sondern auch als Flügelverteidiger. Und als eine Option für einen eventuellen Zweierangriff.

Eben diese Aufgabenbereiche decken in der Summe auch Borussias Neu-Erwerbungen Hannes Wolf und Valentino Lazaro ab. Herrmann indes hätte keine 330 Pflichtspiele, 52 Tore und 55 Vorlagen beisammen, wenn er nicht bereit wäre für den Konkurrenzkampf. Entsprechend geht er die Geschichte an. „Natürlich guckt man darauf, für welche Position der Verein neue Spieler holt. Aber da sind schon viele gekommen und auch viele wieder gegangen. Ich gehe an die Sache immer so heran, dass mich das weiterbringt und noch stärker macht. Konkurrenzkampf muss sein, wir haben in der neuen Saison mit der Champions League schließlich sehr viel vor“, sagt Herrmann.

Dass er, der „Schmächtige“, „Flaco“, wie ihn einst Juan Arango taufte, physisch stärker geworden ist, ist Fakt. „Ein Breel Embolo werde ich nicht mehr, aber ich habe schon körperlich zulegt“, sagt er. Weswegen er bereit ist für das Mehr an Intensität, das der Rose-Fußball beinhaltet. „Ich war noch nie ein Typ, der gern auf Abwarten spielt, ich gehe am liebsten immer voll drauf“, sagt Herrrmann.