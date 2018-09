Borussia Mönchengladbach: Patrick Herrmann meldet sich zurück

Mönchengladbach Mönchengladbachs Eigengewächs Patrick Herrmann stand im Sommer vor einem Wechsel, überzeugte dann aber seinen Trainer Dieter Hecking. Beim 3:1 gegen Frankfurt gehörte der Flügelstürmer zur Startelf. Das könnte auch jetzt in Wolfsburg so sein.

Was jetzt wäre, wenn sich Ibrahima Traoré am 4. August beim Testspiel von Borussia Mönchengladbach beim FC Southampton nicht verletzt hätte, darüber lässt sich trefflich philosophieren. Eine These: Patrick Herrmann wäre womöglich kein Borusse mehr. Der ewige Gladbacher, der seit zehn Jahren im Klub ist, hätte sich vielleicht einen neuen Arbeitgeber gesucht – wegen mangelnder Perspektiven. Doch Traoré musste raus, Herrmann kam ins Spiel und schoss zwei Tore beim 3:0 gegen den englischen Premier-League-Klub.

In Southampton hatte Hecking einen Herrmann gesehen, den er in seiner Zeit als Borussen-Trainer noch nicht erlebt hatte: konkret, zielgerichtet, entschlossen. Er fand die richtigen Räume, arbeitete gut nach hinten, war sicher im Abschluss. „Er wäre wahrscheinlich nicht im Verein geblieben, wenn wir nicht mit seiner Entwicklung im Sommer zufrieden gewesen wären. Er hat sich durch eine sehr gute Vorbereitung aber deutlich gezeigt, deshalb wollten wir ihn behalten“, sagte Hecking nun. Gegen Frankfurt (3:1) hatte er Herrmann, der auch um einen neuen Vertrag spielt, da der aktuelle 2019 endet, erstmals in die Startelf beordert, nachdem dieser zuvor gegen Schalke als Joker getroffen und in Berlin nach seiner Einwechslung Alassane Plea das 2:3 aufgelegt hatte. „Das Wichtigste ist, dass er Leistung bringt – und die hat gestimmt in den Spielen gegen Schalke und in Berlin. Gegen Frankfurt hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Aber generell hat Patrick in den ersten fünf Bundesligaspielen seinen Wert für uns gezeigt“, sagte Hecking.