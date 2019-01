Zukunft des Urgesteins ist offen: Borussia soll möglichen Herrmann-Nachfolger beobachten

Mönchengladbach Weihnachten hat Borussia-Urgestein Patrick Herrmann keine Entscheidung getroffen, ob er bleiben oder gehen will. Über einen möglichen Nachfolger wird aber schon spekuliert.

Das Sportjahr 2019 hat für Borussia nun auch auf dem Platz begonnen. Beim ersten Training war auch Patrick Herrmann dabei. Der Ur-Borusse, der als Profi noch nie für einen anderen Klub spielte, hatte vor der Winterpause seine Zukunft in Mönchengladbach offen gelassen. Der VfB Stuttgart und FC Southampton sollen am Außenspieler interessiert sein. Eine Entscheidung, ob er bei seinem Herzensklub Borussia bleibt oder sein sportliches Glück woanders sucht, hat Herrmann aber auch nach der Pause noch nicht getroffen. „Ich habe mir da ehrlicherweise bislang nicht so die Gedanken drum gemacht. Für mich war erstmal der Urlaub wichtig und Weihnachten mit der Familie zu verbringen, alles andere werden wir sehen, es ist noch nichts entschieden. Am Samstag geht es erstmal ins Trainingslager und dann gucken wir weiter. Mehr kann ich dazu noch nicht sagen“, sagte Herrmann nach der ersten Einheit des Jahres.