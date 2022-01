Borussias Bayer-Experte : Was Patrick Herrmann vor dem Spiel gegen Leverkusen fordert

Foto: AFP/CHRISTOF STACHE 13 Bilder So könnte Borussias Startelf gegen Leverkusen aussehen

Mönchengladbach Kein Borusse hat mehr Bundesligatore gegen Bayer Leverkusen erzielt als Patrick Herrmann. Den Routinier verbinden viele schöne Erinnerungen an Spiele gegen die Werkself. Vor dem erneuten Aufeinandertreffen steht jedoch die weiterhin komplizierte Situation im Fokus des Ur-Borussen.

Patrick Herrmann wird dieser Tage vor allem mit positiven Ereignissen seiner langen Karriere bei Borussia konfrontiert. Und das liegt nicht nur daran, dass Gladbach am Samstag (18.30 Uhr) in Bayer Leverkusen auf einen seiner Lieblingsgegner trifft, sondern auch an einem besonderen Jahrestag. Denn am Sonntag jährt sich Herrmanns Bundesligadebüt, bei dem der damals 18-Jährige daheim gegen den VfL Bochum in die Partie kam und sogleich einen Treffer vorbereitete, zum zwölften Mal.

„Das war ein Riesen-Highlight in meiner Karriere. Das erste Spiel ist immer ganz besonders. Ich weiß noch, dass ich am ganzen Körper Gänsehaut hatte, als ich aufgelaufen bin und sogar noch ein Tor auflegen durfte. Das werde ich mein Leben lang nicht vergessen“, sagte Herrmann in einem Interview, das auf der Internetseite des Vereins veröffentlicht wurde. Damals verbuchte der Routinier den ersten von bislang 101 Scorerpunkten in der Bundesliga für sich, die sich heute auf 46 Treffern und 55 Vorlagen verteilen. Die meisten Tore schoss der 30-Jährige gegen Bayer Leverkusen, Borussias kommenden Gegner.

Sechs Tore gelangen Herrmann in 18 Ligaspielen gegen Bayer, keinem Borussen sind bislang mehr Treffer in der Bundesliga gegen die Leverkusener geglückt. Was Peter Wynhoff gegen den 1. FC Köln und Hans-Jörg Criens für Werder Bremen war, ist Herrmann für Bayer Leverkusen: ein echter Experte. Auch eines seiner schönsten Tore, wie er selber sagt, hat er gegen die Werkself erzielt, im August 2010.

„Das war damals eines meiner ersten Spiele von Anfang an. Wir haben damals 6:3 gewonnen. Das erste Tor habe ich schon gemacht, nachdem Mo Idrissou mich angespielt hat. Beim Tipp-Kick-Tor kam der Ball ganz kurios durch einen Abpraller zu mir. Da habe ich nicht lang nachgedacht und ihn einfach irgendwie genommen. Er ist dann mit der Außenseite schön reingegangen“, erinnerte sich Herrmann. Leverkusen könnte somit der willkommene Gegner sein, um die eigene Torflaute zu beenden – schließlich hat Herrmann in der Liga letztmals im Juni 2020 beim 3:1-Erfolg in Paderborn getroffen. Wichtiger indes wäre es, nach dem 2:1 zum Rückrundenauftakt bei den Bayern direkt nachzulegen.

„Im Spiel gegen die Bayern haben wir alles reingeworfen und einen Sieg errungen. Man hat gesehen, dass wir alles gegeben haben. Das Gleiche wollen wir auch gegen Leverkusen tun. Wir wollen fußballerisch ein gutes Spiel machen, aber in erster Linie wollen wir zeigen, dass wir da sind“, sagte Herrmann, der sich mit Borussia derzeit im unteren Tabellenmittelfeld befindet – sechs Punkte von einem Europapokalplatz entfernt und vier Zähler vor dem Relegationsrang stehend.