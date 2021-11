Stamm-Position abgeschafft : Ur-Borusse Herrmann hat sich noch mal neu erfunden

Foto: Dirk Päffgen 20 Bilder Das ist Patrick Herrmann

Mönchengladbach In seiner Glanzzeit spielte er offensiv auf der rechten Außenbahn, diese Position gibt es für Patrick Herrmann im 3-4-3 von Trainer Adi Hütter aber nicht mehr. Gegen Greuther Fürth überzeugte der Ur-Borusse jetzt aber auch in anderer Rolle – und brachte sich damit vor dem Derby wieder ins Gespräch.

Jonas Hofmann und Manu Koné bekamen in den letzten Minuten des Heimspiels gegen die SpVgg Greuther Fürth einen Extra-Applaus. Trainer Adi Hütter nahm die beiden Borussen, die eine starke Partie beim 4:0 abgeliefert hatten, vom Feld, um in Torben Müsel und Conor Noß noch zwei Talenten ein wenig Einsatzzeit zu gewähren. Patrick Herrmann blieb derweil auf dem Platz, der Routinier spielte somit gegen das Tabellenschlusslicht die kompletten 90 Minuten – erstmals in der Bundesliga seit dem 4:1 gegen den FC Schalke 04 vor fast genau einem Jahr und insgesamt erst zum 38. Mal in seiner nun schon bald zwölfjährigen Bundesliga-Karriere.

Das 4:0 gegen Fürth war für den Ur-Borussen aber nicht nur angesichts der Einsatzzeit etwas Besonderes. Zum ersten Mal seit Mitte September stand Herrmann auch in einem Pflichtspiel in der Gladbacher Startformation, damals allerdings auf seiner angestammten Position. In seiner Glanzzeit unter Trainer Lucien Favre spielte Herrmann im 4-4-2 als rechtes Glied der Mittelfeldreihe. Dem ganz ähnlich war später die Rolle im 4-2-3-1 als rechter offensiver Außenbahnspieler. Auf dieser Position spielte Herrmann zu Beginn der Saison auch noch in der ersten Pokalrunde in Kaiserslautern sowie beim Liga-Auftakt gegen die Bayern.

Diese Grundordnung lässt Hütter nun aber nicht mehr spielen, womit Herrmanns Stammposition abgeschafft ist. Schon bei seinem letzten Startelf-Einsatz beim 0:1 in Augsburg zeigte sich, wo Herrmanns Zukunft unter Hütter liegen könnte. Als Gladbach dort zumindest im eigenen Spielaufbau auf Dreierkette umstellte, übernahm Herrmann den Part des rechten Schienenspielers. So war es auch in Wolfsburg als Joker. Diesen Job bekam der 30-Jährige nun gegen Fürth, als gleich eine Reihe von Defensivspielern nicht zur Verfügung stand, erneut zugesprochen.

Hütter hätte auch auf die bereits bewährte Youngster-Flügelzange mit Joe Scally auf der rechten und Luca Netz auf der linken Seite setzen können. Stattdessen entschied er sich, Scally nach links zu ziehen und Routinier Herrmann zu bringen. „Flaco hat nicht nur wegen seiner Erfahrung gespielt, sondern weil er auch sehr gut trainiert. Er hat seine Sache auch sehr ordentlich gemacht. Zudem ist er zu Hause ein ständiger Unruhestifter“, lobte Hütter.

Dies demonstrierte Herrmann auch auf der neuen Position als Schienenspieler. Gerade vor der Pause schaltete er sich oftmals wirkungsvoll in die eigenen Angriffe ein – und tauchte mitunter gar vorne in zentraler Rolle auf. So erlief er nach 22 Minuten nach einem geschickten Lauf in die Tiefe Ramy Bensebainis langen Pass, nahm den Ball gekonnt an, scheiterte dann aber mit seinem zu zentralen Schuss an Gäste-Torwart Marius Funk.

So wurde es nichts mit dem ersten Bundesligator seit seinem Treffer in Paderborn vor knapp anderthalb Jahren. Doch Herrmann bewies, dass er sich auch als Schienenspieler nochmals neu erfinden kann. Und er positionierte sich rechtzeitig vor dem Derby beim 1. FC Köln am kommenden Wochenende. Schon Hütters Vorgänger Marco Rose wusste, dass Identifikationsfigur Herrmann mit seiner Leidenschaft ein wichtiger Faktor im Duell der rheinischen Rivalen sein kann. Das dürfte auch Hütter nicht verborgen geblieben sein.