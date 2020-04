Borusse genießt die Zeit mit Leonard : Für Herrmann hat die Spielpause auch Vorteile

Mönchengladbach Auch Patrick Herrmann hält sich bestmöglich in den eigenen vier Wänden fit, um für den Moment bereit zu sein, wenn Borussia wieder den Spielbetrieb aufnehmen kann. Er genießt aber auch, dass er nun mehr Zeit für seinen Sohn hat.

Dass Patrick Herrmann in diesen Wochen viel an andere denkt, hat er bewiesen. Borussias Fan-Liebling macht bei der Aktion „FKK_Covid. Support Your Local Heroes“ mit und unterstützt so lokale Unternehmen, die aufgrund der Corona-Krise Probleme haben. Doch Herrmann versucht auch, sich selbst das Leben so angenehm wie möglich zu gestalten. Dass mit dem Fußball ein sehr prägender Bestandteil seines Lebens gerade nahezu wegbricht, ist schmerzhaft, doch es gibt auch eine positive Sicht auf Dinge. Herrmann hat jetzt viel mehr Zeit für seine Familie – und kann vor allem seine Vaterrolle intensiver ausleben als zuvor.