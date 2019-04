Borussias Herrmann nach 1:2 gegen Leipzig : „Am Fuß treffe ich ihn überhaupt nicht“

Mönchengladbach Patrick Herrmann hatte gegen RB Leipzig die große Chance, den Ausgleich für Borussia zu erzielen - und vergab. Dazu verursachte er noch einen Elfmeter. Nach dem Spiel sprach er über die beiden Situationen.

Patrick Herrmann hätte es richten können. Der gechipte Ball von Christoph Kramer flog in seinen Laufweg. Hätte Herrmann, der am langen Pfosten heranrauschte, ihn richtig getroffen, wäre es in der 84. Minute das 2:2 gewesen und die Borussen hätten wohl einen Punkt geholt gegen den Tabellendritten RB Leipzig. Doch Herrmann kam nicht gut genug an den Ball heran und bugsierte das Spielgerät daher am Tor vorbei, es blieb beim 1:2 (hier geht es zum Spielbericht). Zuvor war er vor dem 0:1 zu ungestüm in den Zweikampf mit Marcel Halstenberg gegangen und hatte den Elfmeter, den Halstenberg zum 0:1 verwandelte, verursacht. Herrmann sprach über …