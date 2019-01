Treffer gegen Augsburg: Wendt und Herrmann sind Borussias altgediente neue Helden

Wendts Gleichklang

Oscar Wendt ist in Sachen Scorerpunkte derzeit in einem kuriosen Gleichklang unterwegs. Sein letztes Tor vor dem am Samstag hatte er am 26. August 2017 ebenfalls gegen Augsburg erzielt. Seine beiden letzten Assists fanden jeweils in Bremen statt: im Oktober 2017 und dann im November 2018.