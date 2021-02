Borusse mit größter Europacup-Erfahrung : Wendt freut sich „enorm“ auf Manchester City

Mönchengladbach Der Schwede Oscar Wendt ist der international erfahrenste Spieler im Kader von Borussia Mönchengladbach. Der 35-Jährige sprach im Vorfeld des ersten Champions-League-Achtelfinales über das dritte Treffen mit Manchester City seit 2015.

Borussia Mönchengladbach freut sich sehr auf das Champions-League-Achtelfinale gegen Manchester City am Mittwoch in Budapest (21 Uhr). Das haben sowohl Trainer Marco Rose als auch der Schwede Oscar Wendt , mit 84 Europapokal-Spielen Gladbachs international erfahrenster Spieler, im Vorfeld der Reise nach Budapest gesagt.

„Wir haben die Chance, uns mit der vielleicht momentan besten Mannschaft der Welt zu messen. Das ist das, was wir wollen. Dafür trainieren wir jeden Tag“, sagte Wendt, der seit 2011 in Gladbach ist und damit die gesamte jüngere Europapokal-Geschichte der Borussen erlebt hat, die 2012 mit den Champions-League-Play-offs gegen Dynamo Kiew (1:3, 2:1) begann.

Ob Wendt gegen City spielt oder wieder Ramy Bensebaini, der in der Champions League hinten links meist die Nummer eins war, wird sich zeigen. Jedenfalls wäre es Wendts 37. Einsatz für Gladbach in Europa. Dass es für den Schweden und seine Kollegen einer speziellen Motivation bedarf vor dem großen Spiel, glaubt sein Trainer nicht. „Die Jungs haben sich diesen besonderen Abend verdient. Ich wünsche mir, dass sie noch mal darüber nachdenken, wie sie in Madrid gejubelt haben und was wir bis hierher erreicht haben. Dann sollen sie morgen mit viel Vertrauen, viel Mut und einer Menge Leidensfähigkeit das Spiel angehen“, sagte Rose.